Сардана Авксентьева и «Новые люди» Петербурга нашли «лекарство» от проблем местного самоуправления

Сардана Авксентьева - один из лидеров федерального списка партии «Новые люди». Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В Петербург Сардана Авксентьева, которую после работы мэром Якутска называют «народным мэром» или «мэром здорового человека», приехала 22 июля. И тут же доказала, что эти характеристики не случайны. Из-за подготовки ко Дню ВМФ в городе были перекрыты мосты и главные магистрали, так что к месту встречи с коллегами по партии политик добиралась самым простым способом - на метро. Кстати, в бытность мэром Авксентьева местных чиновников пересадила из дорогих служебных авто в обычные такси. Она же задала новый политический тренд, активно общаясь с подписчиками в Instagram, и проявила политическую смелость, открыто выступив против поправок в Конституцию.

Муниципалитеты, о которых не знают

В Петербург Сардана приехала, чтобы обсудить решения назревшей проблемы муниципалитетов. Дело в том, что существующая система муниципальных образований (МО) была выработана еще в 1997 году, а потому не отвечает современным вызовам. Изменение существующей ситуации и обсуждались на круглом столе «Новых людей».

- Любому разумному человеку очевидно, что 18 районов и при этом 111 муниципалитетов – это ни в какие ворота не лезет. Как вы существовали с 1997 года по сей день, мне вообще не понятно. Я знаю про Санкт-Петербург, что вы ребята не простые, но не до такой же степени. Лихо у вас все закручено, - сказала Авксентьева.

С повседневными проблемами местного самоуправления ее знакомили те, кто сталкивается с ними ежедневно: муниципальный депутат из Пушкина Дмитрий Павлов, Юрий Куликов из МО поселок Комарово, Павел Брагин из МО Ульянка, Сергей Шукшин из МО №21, Павел Любимов из МО Юго-Запад. Уже этой осенью они планируют перейти с муниципального - на городской или даже федеральный уровень - баллотируются в ЗакС и Госдуму.

Как рассказал Юрий Куликов, многие люди не знают даже названия своего муниципального образования.

- Однажды я приехал в администрацию одного из муниципалитетов Невского района, но не знал, где вход. И жители, выходящие из парадной прямо напротив этого здания, даже не знали, что там муниципалитет. В Петербурге многие МО нарезаны хаотично, без четкой привязки к территории района или историческим особенностям, - отметил он.

Сардана Авксентьева в Петербурге обсуждала с коллегами решения назревшей проблемы муниципалитетов.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Полномочий много, а денег нет

Не менее злободневная для местного самоуправления проблема - отсутствие полномочий и их четкого разграничения с другими органами власти. Как заметил Павел Брагин, многочисленные функции, возложенные на муниципалов, зачастую сводится лишь к двум вещам: благоустройству и социальной защите, которую исполнительная власть вот-вот отберет. Да и с благоустройством не все гладко, ведь зоны ответственности районов и муниципалитетов нередко пересекаются.

- Я активно езжу по регионам и могу сказать: вопрос разграничения полномочий — кто убирает двор, а кто улицу — это проблема всех городов. В основе своей она имеет законодательные пробелы, - прокомментировала Сардана Авксентьева. Кроме того, по ее мнению, для благоустройства можно было ввести госстандарт, наподобие тех, что есть в здравоохранении и образовании. Это позволило бы рассчитывать финансирование исходя из площади территории, которую необходимо привести в порядок.

Дмитрий Павлов обратил внимание на то, что «сверху» на муниципалитеты нередко «скидывают» рутинную работу, но при этом не выделяют на неё финансирования. Один из недавних примеров — освещение детских площадок. В муниципалитеты передали обязанность по решению этого вопроса, но «забыли» выделить средства на реализацию.

- Партия «Новые люди» предлагает выделять больше денег регионам и, в частности, муниципалитетам. Сколько? Проходим в Думу, в региональные парламенты, начинаем работать с экспертным сообществом, с жителями - и будем считать, - обозначила решение Авксентьева.

Экс-мэр Якутска считает, что систему муниципальной власти нужно реформировать.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Стабильно финансировать и укрупнять

Свои предложения по этому вопросу также предложили Павел Любимов и Дмитрий Павлов: необходимо, чтобы муниципальные образования получали фиксированный процент от налоговых поступлений в федеральный бюджет. Конкретные цифры прозвучали, но мундепы сошлись во мнении, что для окончательного решения необходима большая аналитическая работа. А еще сэкономить денег для местного самоуправления помогло бы укрупнение округов. В этом случае снизятся затраты на содержание аппарата муниципальных администраций.

- Может быть, стоит взять за основу ваши 18 районов и сделать так, чтобы они с муниципалитетами совпадали территориально? Тогда депутатскому корпусу будет намного проще работать с районными администрациями, - посоветовала Авксентьева.

Когда речь зашла об укрупнении округов, слово взял председатель петербургского отделения «Деловой России» и кандидат в Заксобрание Дмитрий Панов. Он напомнил, что у федеральных властей есть планы по созданию крупных региональных агломераций. В том числе давно обсуждается вопрос частичного объединения Петербурга и Ленобласти. Сергей Шукшин подчеркнул, что эта идея позволит решить много проблем жителей Кудрово и Мурино.

Сардана Авксентьева заметила, что на Западе агломерации как раз создаются не на уровне регионов, а на уровне муниципальных образований. Главное — проработать вопрос и принимать решения индивидуально по каждому МО.

- Если то, что мы предлагаем, найдет поддержку, то значит так тому и быть. В Конституции прописано, что источник власти — народ. Мы как раз занимаемся тем, что выдвигаем первичное предложение, которое выносим на суд людей. Я думаю, необходимо реформировать систему муниципальной власти. Это приведет к упрощению управления и сокращению расходов, позволит создать более внятные каналы финансирования при максимальной прозрачности местных бюджетов, - подвела итоги встречи Сардана Авксентьева.

Выборы в парламент Петербурга и Госдуму назначены на 17-19 сентября. В них намерены участвовать партии «Единая Россия», «Родина», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, КПСС и многие другие.