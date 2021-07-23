От Калининграда до Южно-Сахалинска: Сервис «Грузовичкоф» охватил всю Россию.

Сервис «Грузовичкоф» стал доступен во всех часовых поясах России и для жителей всех регионов. Географическое покрытие сервиса протянулось вдоль страны на более чем 10 000 километров. Теперь воспользоваться услугами одного из лидеров транспортно-логистической сферы могут не только в западной и центральной части России, но и в отдаленных восточных точках. На днях открытие очередного филиала «Грузовичкоф» успешно состоялось в Южно-Сахалинске.

За последний год «Грузовичкоф» усиливает свое присутствие на рынке грузоперевозок. В июне сервис открылся в 100-м городе. Для каждого нового филиала команда «Грузовичкоф» прорабатывает план управления и продвижения, который основывается на региональной специфике отрасли. Такая система укрепляет позиции сервиса среди других грузоперевозчиков и стремительно развивает филиалы. Кроме того, благодаря многолетнему опыту и работе профессионалов «Грузовичкоф» становится основным игроком рынка даже в тех городах, где был абсолютно неизвестен и начинал всего с 5 газелей. Именно так и развивался сервис в Калининграде, в котором сейчас занимает лидирующую позицию в отрасли грузоперевозок.

- Мы проделали большую работу в регионах, ведь именно региональное развитие является приоритетным для сервиса. Для нас важно, чтобы федеральный грузоперевозчик был доступен не только в крупнейших столичных мегаполисах, но и самых удаленных от них населенных пунктах, - рассказал директор по развитию сервиса «Грузовичкоф» Иван Матвеенко. -Например, в 2018 году мы начали свою работу в Хабаровске, это был первый крупный город на Дальнем Востоке для «Грузовичкоф». Затем появились и другие филиалы, а сейчас мы открылись в Южно-Сахалинске, тем самым охватили все крупнейшие города Дальневосточного федерального округа.

В планах сервиса открытие в 1180 городах – во всех городах России с населением более 5000 человек. Также продолжится работа над усовершенствованием качества услуг в уже существующих филиалах, как для физических, так и для юридических лиц.

Сервис «Грузовичкоф» учитывает запросы рынка и потребность клиентов в осуществлении качественных грузоперевозок. Именно это и позволило стать сервису «номером один» во многих из городов присутствия. Сейчас «Грузовичкоф» продолжает успешную экспансию в России и СНГ. И «шагает» по всей стране так же быстро, как и приезжает на заказ.