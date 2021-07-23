«По машинам!»: «Комсомолка» раскрывает тайны природы

Автопробег по Ленобласти начнется уже в этот понедельник, источник: pixabay.

Зеркала озёр в изумрудной оправе лесов, гремучие водопады и могучие скалы… Карелия и Ленинградская область давно притягивают жителей больших мегаполисов. Но многие путешественники даже не догадываются, какие тайны хранит природа этих мест. Правда ли, что Ладожское озеро — кратер, возникший от удара метеорита? Где расположено жерло одного из самых древних вулканов региона? И правда ли лечит «чёрная Олонецкая земля»?

Журналисты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на два дня превратятся в детективов и попытаются найти ответы на эти и другие вопросы. А заодно расскажут о самых интересных местах Ленобласти и Карелии. Многие локации являются заказниками и национальными парками. А это значит, что мы увидим пейзажи, которые оставались неизменными в течении тысяч лет. Самое приятное, что путь «Комсомолки» смогут повторить и наши читатели: маршруты идеально подойдут для небольшого семейного приключения.

В ПУТЬ

Два дня: 26 и 27 июля, больше тысячи километров и масса впечатлений, которыми участники будут делиться с аудиторией «Комсомольской правды». В каждой команде — не только профессиональные водители, операторы и журналисты, но и блогеры. Первый маршрут будет пролегать по западному побережью Ладожского озера. Помимо заповедных локаций в пригородах Петербурга: Сестрорецкого болота и Линдуловской рощи, участники расскажут о местах, которые знают только местные жители. Экспедиция доберется до самого севера Ладоги — заказника «Ладожские шхеры». Участники покорят вершину горы Хийденвуори и посетят водопад «Белые мосты». Второй же маршрут затронет юг Ладожского озера. Команда проедет через Нижне-Свирский заповедник — место гнездования уникальных птиц и доберется до Онежского озера. А там водопад Кивач и жерло древнего вулкана Гирвас.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Благодарим наших партнеров, благодаря которым состоится этот проект. Автомобили для пробега предоставил автоцентр «Истком», официальный дилер бренда Chery в Санкт-Петербурге. Внедорожники Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro покажут себя не только на трассах, но и на бездорожье.

Наше путешествие это не только про впечатления, но и про добрые дела. По пути наши участники заглянут в приюты для бездомных животных в Приозерске и Петрозаводске. Мы не могли оставить их без внимания. Благодарим нашего партнера компанию Aller Petfood, которая подготовила сухой корм для кошек и собак.

Также партнером проекта стала компания «Газпромнефть – Битумные материалы», которая обеспечила полимерно-битумными вяжущими (основной связующий компонент покрытия дороги) строительство трасс Ленинградской области и Карелии. Мы вместе протестируем покрытие

КОРОТКО

Экспедиция стартует в понедельник, 26 июля 2021 года и завершится 27 июля. Следить за приключениями команд автопробега можно на сайте spb.kp.ru и в соцсетях «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» по хештэгу #взаповедник_сКП