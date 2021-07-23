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Общество23 июля 2021 18:49

«И это еще дачники не вернулись»: Петербуржцы часами стоят в очередях, чтобы оплатить счета за электричество

Всему виной массовые ошибки в квитанциях и технические сбои на сайте
Никита НЕСТЕРОВ
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Горожане штурмуют «Петроэлетросбыт».

Горожане штурмуют «Петроэлетросбыт».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У входов в офисы «Петроэлетросбыта» 23 июля 2021 собрались небывалые очереди. Столпотворения замечали и в предыдущие дни. Места внутри не всем хватает, поэтому некоторые ожидают на улице. «Комсомолка» разбирается в причинах столпотворений.

- Сейчас идут так называемые «горящие дни» оплаты: люди хотят успеть внести платеж вовремя, - - объяснили в «Петроэлектросбыте». - У нас есть электронные сервисы, однако старшее поколение до сих пор предпочитает по-старинке приходить очно. Действительно, некоторые петербуржцы получили в квитанциях за электричество счет за капитальный ремонт, но все же основная причина заключается в том, что многие не хотят платить онлайн. Наши сотрудники выходят с планшетами, пытаются координировать абонентов, но это не всегда дает результат. Среднее время обслуживания составляет всего пять минут.

Своей очереди приходится ждать долго, но еще сложнее до компании дозвониться.

Своей очереди приходится ждать долго, но еще сложнее до компании дозвониться.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Придя в один из 62 офисов, расположенный рядом с метро «Площадь Ленина», и пообщавшись с людьми, корреспондент «Комсомолки» убедился, что нежелание осваивать электронные сервисы стало отнюдь не единственной причиной столпотворения. Да и ошибки в квитанциях у всех оказались разными.

Вышло, что многие пенсионеры хорошо осведомлены, как пользоваться сайтом и уже давно завели личный кабинет. Однако в этом месяце онлайн оплата почему-то не проходила.

И молчание было ему ответом

Из-за технических сбоев люди стали звонить на горячую линию, но дождаться ответа оператора у них не получилось. В этом убедился наш корреспондент после того, как сам набрал номер, указанный на официальном портале компании. После непродолжительного общения с роботом, который так и не смог ответить на вопросы, журналисту «Комсомолки» сообщили, что время ожидания оператора составит 25 минут.

- Я инвалид. Мне очень тяжело ждать в очереди. Я приходила сюда и позавчера, и вчера - так и не дождалась. Сегодня сижу уже два с половиной часа. И, обратите внимание, сейчас работают только четыре окна из восьми, - пожаловалась пенсионерка Аделина, сидящая в очереди.

Многие вопросы возможно решить только личным присутствием.

Многие вопросы возможно решить только личным присутствием.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам петербуржца Александра, который только что пришел в офис «Петроэлетросбыта», перед ним приема ожидают более ста человек. В квитанции за электричество он получил двойной счет за капитальный ремонт.

Это коммунальная, коммунальная квартира…

С другой проблемой столкнулись жители петербургских коммуналок. Если раньше владельцы каждой комнаты получали отдельные счета за электричество, то в этом месяце квитанции стали выписывать сразу на всю квартиру. Решить такой вопрос удаленно оказалось невозможными.

- В этом месяце нам пришла только одна квитанция на пять счетчиков. И то, цифры там неверные. Скоро все с дач начнут возвращаться, если ничего не сделают, то очереди станут еще больше, - рассказала еще одна женщина.

Еще несколько абонентов сообщили, что несколько месяцев назад подвали заявки на замену счетчиков, однако ответа так и не последовало, поэтому пришлось обращаться лично.

В «Петроэлетросбыте» уверяют, что проблема решится сама собой уже на следующей неделе, когда, после 26 июля, закончатся так называемые горячие дни. В ближайшем будущем компания планируют убеждать своих абонентов вносить платежи и получать консультации удаленно. Однако, если технические сбои будут продолжаться, вряд ли это станет возможным.

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петроэлетросбыте»
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