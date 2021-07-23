«И это еще дачники не вернулись»: Петербуржцы часами стоят в очередях, чтобы оплатить счета за электричество

Горожане штурмуют «Петроэлетросбыт». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У входов в офисы «Петроэлетросбыта» 23 июля 2021 собрались небывалые очереди. Столпотворения замечали и в предыдущие дни. Места внутри не всем хватает, поэтому некоторые ожидают на улице. «Комсомолка» разбирается в причинах столпотворений.

- Сейчас идут так называемые «горящие дни» оплаты: люди хотят успеть внести платеж вовремя, - - объяснили в «Петроэлектросбыте». - У нас есть электронные сервисы, однако старшее поколение до сих пор предпочитает по-старинке приходить очно. Действительно, некоторые петербуржцы получили в квитанциях за электричество счет за капитальный ремонт, но все же основная причина заключается в том, что многие не хотят платить онлайн. Наши сотрудники выходят с планшетами, пытаются координировать абонентов, но это не всегда дает результат. Среднее время обслуживания составляет всего пять минут.

Своей очереди приходится ждать долго, но еще сложнее до компании дозвониться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Придя в один из 62 офисов, расположенный рядом с метро «Площадь Ленина», и пообщавшись с людьми, корреспондент «Комсомолки» убедился, что нежелание осваивать электронные сервисы стало отнюдь не единственной причиной столпотворения. Да и ошибки в квитанциях у всех оказались разными.

Вышло, что многие пенсионеры хорошо осведомлены, как пользоваться сайтом и уже давно завели личный кабинет. Однако в этом месяце онлайн оплата почему-то не проходила.

И молчание было ему ответом

Из-за технических сбоев люди стали звонить на горячую линию, но дождаться ответа оператора у них не получилось. В этом убедился наш корреспондент после того, как сам набрал номер, указанный на официальном портале компании. После непродолжительного общения с роботом, который так и не смог ответить на вопросы, журналисту «Комсомолки» сообщили, что время ожидания оператора составит 25 минут.

- Я инвалид. Мне очень тяжело ждать в очереди. Я приходила сюда и позавчера, и вчера - так и не дождалась. Сегодня сижу уже два с половиной часа. И, обратите внимание, сейчас работают только четыре окна из восьми, - пожаловалась пенсионерка Аделина, сидящая в очереди.

Многие вопросы возможно решить только личным присутствием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам петербуржца Александра, который только что пришел в офис «Петроэлетросбыта», перед ним приема ожидают более ста человек. В квитанции за электричество он получил двойной счет за капитальный ремонт.

Это коммунальная, коммунальная квартира…

С другой проблемой столкнулись жители петербургских коммуналок. Если раньше владельцы каждой комнаты получали отдельные счета за электричество, то в этом месяце квитанции стали выписывать сразу на всю квартиру. Решить такой вопрос удаленно оказалось невозможными.

- В этом месяце нам пришла только одна квитанция на пять счетчиков. И то, цифры там неверные. Скоро все с дач начнут возвращаться, если ничего не сделают, то очереди станут еще больше, - рассказала еще одна женщина.

Еще несколько абонентов сообщили, что несколько месяцев назад подвали заявки на замену счетчиков, однако ответа так и не последовало, поэтому пришлось обращаться лично.

В «Петроэлетросбыте» уверяют, что проблема решится сама собой уже на следующей неделе, когда, после 26 июля, закончатся так называемые горячие дни. В ближайшем будущем компания планируют убеждать своих абонентов вносить платежи и получать консультации удаленно. Однако, если технические сбои будут продолжаться, вряд ли это станет возможным.