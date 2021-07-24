Аномальная жара вернется в Петербург 26 июля 2021 года

Жара вернется в Петербург в понедельник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похолодание не надолго задержалось в Санкт-Петербурге. Обычное петербургское лето с дождями и температурой до 24 градусов тепла продержалось лишь неделю. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара уже на подходе - высокие температуры вновь установятся в Северной столице с понедельника 26 июля 2021 года.

- В понедельник и вторник в Петербурге до 29-31 градусов жары, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Самым холодным днем текущей недели окажется суббота, 24 июля. А уже с воскресенья начнется потепление. Температура воздуха поднимется до плюс 24-26 градусов. При этом, ближайшие три дня обойдутся без дождей и гроз.

Согласно предварительному прогнозу, зной недолго простоит в Петербурге. Уже в среду температура пойдет на спад до 27 градусов, а ближе к концу недели опустится еще немного до 25 градусов тепла. При этом, в середине недели вероятно пройдут дожди, а погода будет преимущественно с переменной облачностью.