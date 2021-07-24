Петербургский тхэквондист Михаил Артамонов взял бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио/ Фото: Olympic Russia

Российская сборная взяла на Олимпиаде в Токио вторую медаль. В субботу, 24 июля 2021 года, тхэквондист из Санкт-Петербурга Михаил Артамонов получил бронзу. Он победил в решающем поединке аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана.

- Дааааа! Еще одна медаль! - сообщили на официальной странице в соцсети Olympic Russia.

Михаил Артамонов выиграл бронзу в весовой категории до 58 килограммов. Первый раунд петербуржец проиграл со счетом 0:3, но второй очень сильно изменил ситуацию. Счет оказался 8:3 в пользу Артамонова. В третем раунде российский спортсмен победил своего соперника.

Первую медаль на Олимпийских играх в Токио России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

Михаилу Артамонову 24 года. В тхэквондо он пришел в возрасте 12 лет. В 2016 году завоевал свою первую бронзу на чемпионате Европы в категории до 54 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пловцы, гребцы, велосипедисты: Петербург на олимпийских играх представят 37 спортсменов

Город отправит в Токио одну из самых больших делегаций среди всех регионов России (подробности)