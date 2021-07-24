«Родина» - под угрозой

22 июля кандидаты петербургского отделения партии «Родина» получили отказ в аренде стендов для баннеров и сити-форматов. Фото: freepik. com.

«Тысячи наших отпечатанных плакатов и баннеров не увидят люди. Оказывается, в нашем городе, любой агитационный материал - вне процедуры, установленной законом, должен дополнительно согласовываться. В случае неудобных властям материалов и инициатив бизнес структуры, ответственные за размещение баннеров и плакатов, вынуждены нарушать предварительные договоренности.» - отметил кандидат в ЗакС от партии «Родина» Андрей Шпиленко.

Кандидаты от «Родины» считают, что против них применяется административный ресурс и требуют права честных выборов. Все агитационные материалы заверены и должны быть представлены петербуржцам.

«Сегодня мы обращаемся к компаниям по размещению городской рекламы. Готовы арендовать до 1000 поверхностей и предлагаем всем соблюдать закон и размещать нашу агитацию. Макеты баннеров и сити-форматов поступили на уведомление в ГИК, оплачены и изготовлены. Мы открыты для диалога!» - заявила Нина Абросова, кандидат в ЗакС от партии «Родина».

Кандидаты надеются на поддержку властей и московских коллег.

По мнению «родинцев» об ограничениях в открытой конкурентной борьбе должны знать на федеральном уровне.