Перекрытый центр, «секретный» вход на набережную и триколор в небе: Как прошел парад в честь Дня ВМФ-2021 в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор просил горожан и гостей города следить за парадом ВМФ по телефизору. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Больше 50 кораблей, катеров и подводных лодок, торжественный строй авиации в небе, залпы орудийного салюта – так, с размахом и помпой прошел в Петербурге парад в честь Дня ВМФ. «Комсомолка» пронаблюдала за воинским ритуалом от начала и до конца – и теперь готова рассказать вам интересные подробности и показать самые яркие кадры.

«НА КРЫШАХ – ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ»

Утро воскресенья, 25 июля, началось в Санкт-Петербурге с масштабных перекрытий. Металлическими заборами и уборочной техникой заблокировали, по ощущениям, весь центр: от станции метро «Адмиралтейская» и до самого Литейного и Благовещенского мостов. Проход – только по спецпропускам. Даже сами стражи правопорядка, несущие дежурство у кордонов, признавались: такое на их памяти впервые. Ну а народ предсказуемо сетовал и сердился.

Утро воскресенья, 25 июля, началось в Санкт-Петербурге с масштабных перекрытий. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Я из Перми сюда приехал! Специально! Сыну парад показать! – возмущался на Невском мужичок в заломленной на затылок бескозырке. – Две тысячи километров почти! Разве так можно?!

- Эх, брат, мне бы твои проблемы, - смиренно вздыхал рядом еще один гость Северной столицы. – Я из Улан-Удэ добирался. Шесть тысяч километров. И все ради того, чтобы носом в забор упереться.

Для проезда транспорта был блокирован весь цент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто был повежливее, получали от хмурых полицейских наводку – открыт проход на Дворцовую через арку Генерального штаба. Но и там картина повторилась: все те же заборы, отсекающие сердце Петербурга от выходов к набережной. Правда. Добавилось и одно отличие: за заборами стройными колоннами выстроились микроавтобусы с надписью «Росгвардия» на борту. Как пояснили «Комсомолке» ребята в оцеплении, внутри – «звено усиления», а также стальные щиты и бронежилеты. На всякий случай. Ну а главный вопрос – «куда идти, чтобы посмотреть парад?» - так и остался без ответа.

Проход был по спецпропускам. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Мы вообще не местные, - признавались «гвардейцы». – Нас в четыре утра подняли, привезли сюда, сказали стоять в оцеплении, никого не пускать. Вон, видите, чуть дальше парнишка стоит? Он сам из Питера, попробуйте у него узнать.

«Парнишка» действительно оказался сведущим, но тоже ничем помочь не смог.

- В первый раз все так строго, - горестно развел он руками. – Через крыши не советую пытаться – там знающие люди сидят. В лучше случае дело окончится задержанием. А как еще… можно через Эрмитаж попробовать! Там из окон набережную видно.

Для многих горожан День ВМФ - особенный праздник, который они не могут пропустить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В МОШКОВ ПЕРЕУЛОК

Попробовали через Эрмитаж… и тоже безуспешно – оказалось, что музей в этом воскресенье с утра и по меньшей мере полдня пускают только по электронным билетам. Залезли на сайт, справедливо рассудив, что и сокровищницы Эрмитажа и парад в одно и то же время – достойное вложение 500 рублей… и были встречены плашкой: «Билетов нет». Да что ж это такое… ну не с деревьев же смотреть, ей-богу!

К счастью, полицейские, дежурившие у Зимней канавки, поделились неожиданной новостью: народ все же будут пускать на набережные. Через Мошков переулок – если поспешить, еще можно успеть. Мы поспешили и уперлись в огромную очередь – оказывается, переулок перегородили все теми же металлическими заборчиками и организовали два пропускных пункта с рамками-металлоискателями.

На набережных по традиции ажиотаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пройти через рамки можно было только в маске, и только выбросив все запрещенные предметы в предусмотрительно установленную посреди переулка огромную урну. В число «запрещенки» входили, помимо всего прочего, жестяные банки и стеклянная тара. Проходя мимо урны, мы из чисто профессионального любопытства заглянули внутрь – и не без удивления обнаружили, что кто-то ради возможности попасть на парад расстался с бутылкой дорогущего алкоголя. Хотя, возможно, ее просто рассчитывали забрать на обратном пути…

Как бы то ни было, ура – на набережную мы все-таки попали. Как и несколько тысяч других жителей и гостей Северной столицы. Не сказать, чтобы там случилось совсем уж гигантское столпотворение, но местами – особенно у парапетов – было плотно. Лучше всего, по традиции, устроились маленькие дети и миниатюрные девушки – на плечах у родителей и кавалеров соответственно.

Проход кораблей по акватории Невы предварили залпы орудийного салюта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО КРОНШТАДТА

Сам парад – приуроченный, напомним, не просто ко дню рождения, а к юбилею, 325-летию Военно-морского флота России – не обошелся без сюрпризов. Во-первых, проход кораблей по акватории Невы предварили залпы орудийного салюта, раздавшиеся с пляжа Петропавловской крепости. Во-вторых, в этом году на всеобщее обозрение были представлены сразу несколько новинок: например, корабль противоминной обороны «Александр Обухов».

Вдоль Дворцовой набережной прошло порядка 30 кораблей. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Хотя в этом плане, конечно, больше повезло Кронштадту – там, на «Кронштадтском рейде», где стоят корабли, размеры которых не позволяют им войти в Неву, можно было полюбоваться на подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», а также на атомные ракетные подводные крейсеры «Орел» и «Вепрь». Всего же в Петербурге вдоль Дворцовой набережной прошло порядка 30 кораблей – а возглавил парадный строй по доброй традиции знаменитый парусник «Полтава», точная копия линейного фрегата времен Петра I.

Завершился же парад пролетом авиации – почти 40 единиц воздушной техники, от вертолетов поддержки до новейших истребителей прошли в небе над Санкт-Петербургом.

Парад завершился авиационным шоу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а совсем под занавес под низкими серыми облаками расцвел российский триколор – собравшаяся на набережной публика приветствовала его аплодисментами и радостными выкриками.

Одним словом, нам обещали «самый масштабный парад в новейшей истории» (и не кто-нибудь, а сам министр обороны Сергей Шойгу обещал!) – и мы с вами его получили. Остается лишь порадоваться за тех, кто побывал там и видел все вживую, а также посочувствовать тем, кто поприсутствовать на празднике не смог. Но если вы из их числа – не расстраивайтесь. Мы подготовили для вас огромную подборку материалов – от прямой трансляции до лучших фото и видео.