Появился подробный график перекрытий Пискаревского проспекта на время ремонта

Обновлять Пискаревку станут в два этапа, и первый завершится в середине сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одна из крупнейших автомагистралей севера Петербурга – Пискаревский проспект – ушла на ремонт в минувшие выходные. Чинить дорогу начали 24 июля, а завершат только к середине осени. Компании-подрядчику «ВАД» предстоит заменить асфальт, привести в порядок покрытие и бордюры тротуаров, нанести разметку и восстановить газоны.

– Пискаревский проспект – одна из важнейших магистралей города. При ремонте будут использоваться современные технологии, которые позволят дольше сохранять дорожное покрытие, – сказал губернатор Александр Беглов.

На работы из городского бюджета потратят более 688 миллионов рублей. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Обновлять Пискаревку станут в два этапа. До середины сентября работы охватят участок от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода. А затем, до середины октября, ремонт будет кипеть на второй половине магистрали, от Пискаревского путепровода до Муринской дороги.

Пока дорожная ситуация на Пискаревском, несмотря на вступившие в силу ограничения проезда, остается спокойной. В Смольном обещают, что так будет и впредь: «ограничения и перекрытия минимально повлияют на доступность к объектам городской инфраструктуры».

Но иметь в виду перекрытия никогда не помешает. Государственная административно-техническая инспекция опубликовала подробный график первого этапа ремонта, который может спасти жителей северо-запада Петербурга от неприятных неожиданностей.

КОНКРЕТНО

Когда остановят Пискаревку?

– 24-30 июля (ограничение) – от Свердловской наб. до Полюстровского пр.

– 31 июля – 1 августа (ограничение) – от ул. Жукова до ул. Маршала Тухачевского.

– 2-6 августа (ограничение) – от пр. Металлистов до Бестужевской ул.

– 7-8 и 9-13августа (ограничение) – от Свердловской наб. от Бестужевской ул.

– 7-8 августа и 6-11 сентября (ограничение) – перекресток с ул. Куракина.

– 9-13 августа (ограничение) – от Бестужевской ул. до Пискаревского путепровода.

– 22.00 13 августа – 15 августа (перекрытие) – от Свердловской наб. до Полюстровского пр., включая перекрестки с ул. Жукова и ш. Революции.

– 22.00 13 августа – 15 августа и 20 августа (ограничение) – от Полюстровского пр. до пр. Металлистов.

– 22.00 13 августа – 19 августа и 21-22 августа (ограничение) – от пр. Металлистов до Пискаревского путепровода.

– 18-20 августа (перекрытие) – боковые проезды от Полюстровского пр. до пр. Металлистов.

– 21-23 августа (перекрытие) – от Полюстровского пр. до пр. Металлистов, включая перекрестки.

– 23-27 августа (ограничение) – от пр. Металлистов до ул. Маршала Блюхера.

– 23-29 августа (ограничение) – от ул. Маршала Блюхера до Пискаревского путепровода.

– 25-26 августа (перекрытие) – боковой проезд от ул. Ключевой до пр. Металлистов, включая перекрестов с Ключевой.

– 28-29 августа (перекрытие) – от ул. Маршала Тухачевского до ул. Маршала Блюхера, включая перекрестки.

– 30-31 августа и 2-4 сентября (ограничение) – от ул. Маршала Блюхера до пр. Мечникова.

– 30 августа – 11 сентября (ограничение) – от пр. Мечникова до Пискаревского путепровода.

– 1, 4, 5 сентября (перекрытие) – от ул. Маршала Блюхера до пр. Мечникова.

– 11 сентября (перекрытие) – перекресток с пр. Мечникова.

– 13-15 сентября (перекрытие) – боковой проезд от ул. Куракина до Репинской ул.

СПРАВКА «КП»

Пискаревский проспект – одна из важнейших и загруженных магистралей Петербурга. Соединяет Свердловскую набережную с кольцевой и Муринской дорогой, практически доходя до Ленобласти. Расположен в густонаселенных Калининском и Красногвардейском районах (последний страдает от нехватки станций метро), выступая их границей. Протяженность проспекта – 8 километров.