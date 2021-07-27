«Смогли предложить свежие идеи»: «Новые люди» в Петербурге теснят в рейтингах старых игроков

Заместитель председателя партии "Новые люди" Александр Даванков. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Результаты опросов, проведенных ВЦИОМ и ФОМ, демонстрируют, что в Госдуму следующего созыва могут пройти пять партий. Вместе с уже привычной четверкой – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» – россияне выделяют партию «Новые люди». За них готовы проголосовать от 3 до 5% россиян, свидетельствую данные телефонного и поквартирного опроса ВЦИОМ (читайте сноску «Это полезно знать»).

Фонд общественного мнения оценивает симпатии к партии на максимальном уровне из всех непарламентских - 3%. Таких результатов «Новым людям» удалось добиться чуть больше, чем за год существования. В 2020 году партия уже прошла в парламенты в пяти регионах. Политолог Илья Гращенков указывает, что на самом деле рейтинг «Новых людей», вероятно, выше представленного в опросах. Это связано с желанием людей давать социально одобряемые ответы.

«Рейтинг «Новых Людей» перевалил за 5%. Похоже, что это первая партия, которая проходит в Госдуму после «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду». «Новые люди» выдвинули в Госдуму список из 212 кандидатов. Это сравнимо с уровнем парламентских старожилов. Позитивный эффект дали встречи с избирателями и начало мощной волны кампании в регионах», - отмечает эксперт в своем телеграм-канале.

Гращенков также указывает на то, что из все малых партий только «Новые люди» массово участвуют в выборах в региональные Законодательные собрания. В этом году представители партии выдвигаются более чем 30 субъектах РФ. В том числе в Петербурге «Новые люди» выставили претендентов как по городскому списку, так и в одномандатных округах. Сейчас в городе продолжается сбор подписей в поддержку их выдвижения. Партийцы также намерены создать новую фракцию в ЗакСе после осенних выборов, заменив кого-то из политиков старого формата.

- Каждый представитель партии «Новые люди» – это человек дела, способный что-то изменить даже в одиночку. Другие политические партии за многие годы работы не сумели оправдать кредит доверия, который им выдали россияне, - сообщил заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

Эксперты отмечают, что феномен успеха «Новых людей» может заключаться как в методах коммуникации с людьми, так и в новизне идей. По наблюдениями политолога Ярослава Игнатовского, партия активно использует современные технологии, социальные сети и мессенджеры и при этом не менее эффективно действует в реальности, где кандидаты ведут активную работу с людьми.

- Главное, что отличает «Новых людей» от конкурентов - не только форма, но и содержание. Сторонники Нечаева смогли предложить людям свежие и актуальные идеи, которые нашли отклик и поддержку избирателя, - заключает Игнатовский.

При этом рейтинги парламентских партий либо застыли, либо снижаются уже несколько месяцев. Так, «Единую Россию» готово поддержать 27,7% избирателей, КПРФ — 14,1%, ЛДПР — 10,6%, а «справедливороссов» - 7,2%. Еще почти 40% не имеют своего представителя среди парламентских партий: 13,4% готовы отдать голос несистемному кандидату, 2,2% намерены испортить бюллетень, 10,4% не собираются голосовать, а 14,4% пока ничего не решили.

Выборы в Государственную думу и региональные парламенты состоятся 17, 18 и 19 сентября.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Результаты опроса Фонда общественного мнения на 16–18 июля.

207 населенных пунктов, 73 субъекта РФ, 3000 респондентов. Всероссийский телефонный опрос проводится с 19 июля 2020 г. до 10 января 2021 г. Включительно, участники – 4000 респондентов. С 19 июля 2020 г. до 10 января 2021 г. включительно вопрос задавался в формулировке: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу, то как, за какую партию Вы бы проголосовали?» С 17 января 2021 г. до 27 июня 2021 г. включительно вопрос задавался в формулировке: «Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)»

Опрос ВЦИОМ проводился с 14.08.2016 г. до 11.09.2016 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу России. Скажите, пожалуйста, за какую из следующих партий Вы, скорее всего, проголосуете?» (закрытый вопрос, один ответ).

Данные опроса за 10-11 сентября – комбинированные данные квартирного и CATI опросов. Метод комбинирования – среднее гармоническое. Объем выборки 3200 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента (50%) и телефонные интервью (50%). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

С 23.01.2018 вариант ответа «Затрудняюсь ответить» зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась).