Первая партия вакцины «Спутник-Лайт» поступила в Петербург

Вакцина "Спутник Лайт" пришла в Петербург. Фото: Комитет по здравоохранению СПб.

Первая крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник-Лайт» поступила в Петербург. На городскую фармацевтическую базу доставили 39 320 комплектов доз препарата, расфасованного в упаковке по одной и по пять доз.

- Вакцину «Спутник лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это. Нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Только он позволит нам снять ограничения, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Отметим, что «Спутник лайт» - однокомпонентная вакцина. Она особо рекомендуется для вакцинации уже переболевших, и тех кто был привит более полугода назад, то есть «Лайт» хорошо подходит для ревакцинации.

Однако ей можно привиться и первично. В этом случае степень защиты будет чуть ниже, чем при двухкомпонентном «Спутнике V», но достаточно высокой. Все привитые получат сертификат о вакцинации. О применении вакцины «Спутник лайт», как и в других случаях, надо проконсультироваться с врачом.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привит 1 267 441 человек, из них 906 133 полностью завершили цикл.

Первично ревакцинированы 769 человек, 33 из них получили оба компонента. До настоящего времени ревакцинация проводилась препаратом «Спутник V», требующим введения двух компонентов.

Сведения, в какие прививочные пункты доставят «Спутник лайт», появятся позднее.

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