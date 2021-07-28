Звездопад в августе 2021 года в Санкт-Петербурге: Когда и где лучше смотреть

Где смотреть звездопад в августе 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно под конец лета на в небе над Землей можно увидеть одно из красивейших явлений - метеоритный дождь. Начинается он еще в середине июля, однако интенсивность его приходится на август. "Комсомолка" выяснила, когда и где лучше смотреть звездопад в августе 2021 года в Санкт-Петербурге.

КОГДА СМОТРЕТЬ ЗВЕЗДОПАД В АВГУСТЕ 2021 ГОДА

Главный летний метеоритный дождь носит прекрасное имя Персеиды. Длится от с 17 июля по 24 августа. В июле в Петербурге еще достаточно светло круглые сутки, поэтому идеально наблюдать за потоком падающих звезд уже в августе, когда ночи уже становятся темными.

Пик Персеиды в 2021 году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Все желающие смогут увидеть "дождевой" звездный поток, который создается хвостом кометы Свифта-Туттля. Наблюдать за дождем лучше всего начиная с 11 часов вечера, когда уже достаточно тепло. Но более интенсивным звездопад становится после полуночи и достигает своего пика к 04:30 часам утра. Чтобы увидеть метеоритный дождь не обязательно смотреть в какую-то точку, достаточно поднять голову, так как звезды падают по всему небосводу.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЗВЕЗДОПАД

Для того, чтобы увидеть звездопад лучше всего уехать загород, где огни Северной столицы не засвечивают небо. Рекомендуется отъезжать на 50-70 километров от КАД. Также лучше не разводить костер и не пользоваться фонариками, так как свет от них будет мешать глазам адаптироваться к темноте и разглядеть звезды на небе. При желании можно уехать на берег Финского залива или Ладожское озеро, но место выбирать подальше от крупных поселений.

Также можно устроить из звездопада настоящее приключение и отправиться в специальные места, где есть профессиональные телескопы. Такое времяпровождение идеально подойдет для посещения с детьми или для романтического свидания.

Обсерватории и планетарии:

Народная обсерватория, которая располагается в доме 24 на Прилукской улице;

Пулковская обсерватория (Пулковское шоссе, дом 65/1);

Планетарий (парк Александровский, дом 4);

Планетарий №1 (набережная Обводного канала, 74Ц).