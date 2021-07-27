Появился график отключения горячей воды в августе 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Северной столице продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Из-за этого на какое-то время в жилых домах отключают горячее водоснабжение. "Комсомольская правда" подготовила актуальный график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге на август 2021 года. Напомним, что в этом году многие компании сократили сроки перерыва в подаче воды. По регламенту ответственные за это предприятия не должны выходить за рамки в 14 дней.

ГУП "ТЭК"

Компания отключает подачу воды с 12:00 первого дня и до 12:00 последнего дня перерыва. Всего летом предприятие проводит проверки систем в 17 районах города, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти. Посмотреть график отключения для каждого дома можно по ссылке, где следует указать район, улицу и номер дома.

"Теплосеть Санкт-Петербурга"

В среднем компания отключает жильцов домов от горячего водоснабжения на 10-12 дней, что короче установленной нормы. Подача воды будет прекращаться с раннего утра указанной даны, а возвращать горячую воду с 10 часов утра дня, следующего за датой окончания работ. Узнать сроки отключения горячей воды можно также по ссылке на сайте компании.

"Теплоэнерго"

Меньше всего по времени страдать без горячей воды придется тем петербуржцам, чьи дома обслуживает это компания. "Теплоэнерго" сократила сроки отключения до 3-7 суток. Сейчас на сайте предприятия уже опубликован актуальный список. Для того, чтобы узнать график отключения воды в своем доме, необходимо найти свой район и адрес на сайте по ссылке.

"Петербургтеплоэнего"

Абонентам этого предприятия тоже не придется долго кипятить кастрюли, чтобы помыться. В среднем компания будет отключать горячую воду на 1-11 суток. Сроки отключения горячей воды можно также посмотреть на сайте. Для этого в указанной графе можно ввести название улицы и номер дома.

Полезные телефоны:

- Информационный центр ГУП «ТЭК СПб»: 8 (812) 601-93-93. Горячая линия: 8 (812) 601-93-93;

- Абонентская служба «Теплосети»: 8 (812) 688-49-45;

- Аварийная служба «Петербургтеплоэнерго»: 8 (812) 233-00-08. Горячая линия: +7 (812) 334-50-60;

- Аварийная служба «Теплоэнерго»: 8 (812) 363-09-39;

- Оперативный дежурный Комитета по энергетике Санкт-Петербурга: 8 (812) 576-58-99.