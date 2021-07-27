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Экономика27 июля 2021 16:53

Бюджет Петербурга за первое полугодие 2021-го исполнили с профицитом

По словам губернатора, доходы Северной столицы растут опережающими темпами
Полина ЖУКОВАПолина ЖУКОВА
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Казна города пополнилась на 364 млрд рублей за первое полугодие 2021.

Казна города пополнилась на 364 млрд рублей за первое полугодие 2021.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На заседании Правительства Петербурга в среду, 27 июля, подвели итоги исполнения бюджета в первом полугодии 2021 года. Как отметил губернатор Александр Беглов, доходы в казну города растут опережающими темпами.

– За полгода в казну уже поступило 364 миллиарда рублей – это 55,3 процентов от плана. По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей, – сообщил Александр Беглов.

Так, доходы Северной столицы в первом полугодии увеличились на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вот потратили уже 339 миллиардов рублей – 45 процентов от плана (это на 11 процентов выше аналогичного показателя 2020 года). Из них больше 9 миллиардов ушло на «коронавирусные» траты. При этом, как отметил губернатор, в этом году все расходы на борьбу с пандемией уже приобрели плановый характер. Большая часть этих денег – средства резервного фонда. Их направили, в частности, на строительство многопрофильного корпуса Городской больницы Святого Георгия.

– Прошлый год и первое полугодие этого года прошли под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией. Оказание качественной медицинской помощи гражданам, обеспечение коечным фондом, поддержка работников здравоохранения сегодня остаются нашими главными приоритетами, – добавил Александр Беглов.

Напомним, что в прошлом году городу пришлось в срочном порядке пересматривать бюджет и выделять средства на медицину, дополнительные койки, стационары, оборудование, приобретение лекарств, средства индивидуальной защиты, выплаты медикам и социальную поддержку горожан, на помощь пострадавшему бизнесу и так далее.

Кстати, по словам губернатора, за последние месяцы Петербургу удалось также добиться снижения уровня безработицы. Для сравнения: в конце декабря 2020 года на учете в службе занятости состояло 97,9 тысяч горожан, а к концу мая эта цифра снизилась до 38,8 тысяч человек.

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