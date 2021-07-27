Фото спортивной гимнастки Лилии Ахаимовой из Санкт-Петербурга, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Гимнастка Лилия Ахимова завоевала золото на Олимпиаде в Токио Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гимнастка из Санкт-Петербурга Лилия Ахаимова в составе женской сборной России по командному многоборью завоевала золото на Олимпийских играх в Токио. Это первое золото по спортивной гимнастике во всей истории Олимпиады для России. Лилии 24 года. С января 2017 года она является членом основного состава сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике. Также девушка активно ведет соцсети. Показываем фото спортивной гимнастки Лилии Ахаимовой.

Девушка родилась во Владивостоке, но живет в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях гимнастки много фото с отдыха Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лилия Ахаимова родилась во Владивостоке 17 марта 1997 года. Судя по снимкам в соцсетях у нее есть сестра близняшка по имени Любовь.

У Лилии есть сестра близнец Любовь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Есть и немного откровенные снимки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первое свое золото Лилия завоевала в командном многоборье на Универсиаде в Тайбэй в 2017 году. Вторую золотую медаль получила в той же дисциплине на Чемпионате Европы в Глазго в 2018 году.

Гимнастка явно любит море и пляжи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также гимнастка два года подряд, в 2018 и 2019 годах, получала серебро на Чемпионатах мира.

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