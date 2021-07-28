След ведет в Новосибирск: Кто изображен на самом зловещем рисунке в подземной тюрьма в Ленобласти

Грубая картинка на двери в подземный бункер была срисована с этой фотографии, снятой в 2011 году в Новосибирске. Фото: Татьяна Трейде (vk.com/treidefoto)

Тайна подземной тюрьмы в Ленинградской области продолжает будоражить народное сознание. Не в последнюю очередь интерес с ноткой тревоги вызывают зловещие черно-белые рисунки, которыми покрыты ворота мрачного бункера. «Комсомолка» узнала историю одного из них.

Среди всех картинок – паук, оскаленный волк, череп с перекрещенными костями – в глаза сильнее всего бросается портрет девушки за решеткой. Особенно в контексте того, что дальше во тьме скрываются реальные решетки и тюремные камеры. Как выяснила «Комсомолка», грубый рисунок – копия реальной фотографии.

Следы оригинального снимка уводят за 4 000 километров от Петербурга – в город Новосибирск.

Вот так выглядит рисунок в подземной тюрьме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я помню это фото, - рассказал «Комсомолке» известный в городе фотограф Андрей Скат. – Оно было сделано в 2011 году. Я тогда возглавлял студию Fotoart School. Это был самый обычный практикум со студентами, снималось все на каком-то недострое в районе площади Калинина – точнее, увы, за давностью лет сказать не могу.

Девушка, изображенная на снимке – Ирина М., тоже из Новосибирска. В 2011-м, по словам Андрея Ската, она работала в модельном агентстве и часто сотрудничала с Fotoart School – выступала в качестве приглашенной модели. Связаться с самой Ириной М., «Комсомолке», к сожалению, не удалось.

Непосредственно автор снимка – фотограф Татьяна Трейде – о том, как вольно используется ее творчество, узнала лишь от корреспондентов «КП» и услышанным была шокирована.

- У меня нет никакого представления, кто, когда и как увидел мое фото и почему решил перерисовать его в таком месте, - призналась Татьяна. – В 2012 году я выложила его в сеть в качестве одного из примеров моих работ. Им никто не интересовался, никто не расспрашивал меня про него, не пытался купить. Скорее всего кто-то просто случайно наткнулся и взял его оттуда.

Отметим, впрочем, что снимок за девять лет действительно растащили широко: в частности, он мелькал в пабликах Вконтакте, посвященных тематике АУЕ (запрещенная в России организация) – неформального сообщества поклонников криминальной, «бандитской» культуры.

А так - сама дверь, закрывающая вход в таинственное подземелье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним словом, далекий след, протянувшийся от Невы до Оби, оказался ложным. Подземная тюрьма продолжает хранить свои мрачные тайны.

КОМПЕТЕТНО

Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива»:

- Рисунок девушки за решеткой может наводить на мысль о том, что этот бункер использовался в качестве места, где держали секс-рабынь или снимали запрещенную порнографию. Однако, на мой взгляд, эта версия не выдерживает критики. Главный аргумент «против» - колоссальные расходы на строительство подобного объекта. Ни сексуальное рабство, ни съемка порнографии их не окупит. Как правило, девушек, попавших в рабство, держат на конспиративных квартирах или в частных домах – и этого оказывается вполне достаточно.

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