Власти Петербурга хотят запретить движение на гидроциклах в историческом центре

В Петербурге могут запретить движение гидроциклов в историческом центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный планирует запретить движение на гидроциклах по Неве в историческом центре Санкт-Петербурга. Аквабайкерам можно готовиться к уходу из участка акватории, который ограничен четырьмя мостами: Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским. Соответствующий проект постановления в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

- Контроль за выполнением постановления возлагается на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, - коротко сообщается в документе, который уже скоро может подписать губернатор Александр Беглов.

Причины «выселения» гидроциклов в официальной бумаге не указаны. Но нетрудно догадаться, что во всем виноваты некоторые неадекватные аквабайкеры, которые ежегодно, в том числе этим летом, мешают движению других судов по Неве и нагло обливают прохожих водой. В первых числах июля за одним из таких гидроциклов даже гонялась полиция на катере.

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