Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 20:20

Власти Петербурга хотят запретить движение на гидроциклах в историческом центре

Аквабайкеров могут вытеснить из акватории близ Литейного, Сампсониевского, Тучкова и Благовещенского мостов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге могут запретить движение гидроциклов в историческом центре города.

В Петербурге могут запретить движение гидроциклов в историческом центре города.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный планирует запретить движение на гидроциклах по Неве в историческом центре Санкт-Петербурга. Аквабайкерам можно готовиться к уходу из участка акватории, который ограничен четырьмя мостами: Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским. Соответствующий проект постановления в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

- Контроль за выполнением постановления возлагается на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, - коротко сообщается в документе, который уже скоро может подписать губернатор Александр Беглов.

Причины «выселения» гидроциклов в официальной бумаге не указаны. Но нетрудно догадаться, что во всем виноваты некоторые неадекватные аквабайкеры, которые ежегодно, в том числе этим летом, мешают движению других судов по Неве и нагло обливают прохожих водой. В первых числах июля за одним из таких гидроциклов даже гонялась полиция на катере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Парочку просто смыло»: Аквабайкеры обливают водой петербуржцев на канале Грибоедова

Хулиганы распугивают прохожих и мешают движению судов (подробности)

КАРТИНА ДНЯ