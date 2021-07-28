Как прошел парад в честь Дня ВМФ-2021 в Санкт-Петербурге

Ботик Петра I провезли на борту десантного катера «Алексей Баринов» Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, торжественный строй авиации в небе, залпы орудийного салюта - так, с размахом и помпой, прошел в Петербурге парад в честь Дня ВМФ. «Комсомолка» наблюдала за воинским ритуалом от начала до конца и теперь готова рассказать вам интересные подробности и показать самые яркие кадры.

Яркий участник парада - шхуна «Леди Л» образца XVIII века. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году парад был приурочен не просто ко дню рождения, а к юбилею - 325-летию Военно-морского флота России. И он не обошелся без сюрпризов. Во-первых, проход кораблей по акватории Невы предварили залпы орудийного салюта, раздавшиеся с пляжа Петропавловской крепости. Во-вторых, в этом году на всеобщее обозрение были представлены сразу несколько новинок, например, корабль противоминной обороны «Александр Обухов».

Зрителей было в десятки раз меньше, чем обычно, так как вход на праздник ограничили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотя в этом плане, конечно, больше повезло Кронштадту - там на кронштадтском рейде стояли корабли, размер которых не позволял им войти в Неву. Можно было полюбоваться на подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», а также на атомные ракетные подводные крейсеры «Орел» и «Вепрь». Всего же в Петербурге вдоль Дворцовой набережной прошло порядка 30 кораблей, а возглавил парадный строй по доброй традиции знаменитый парусник «Полтава» - точная копия линейного фрегата времен Петра I.

Ракетный катер «Димитровград». Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Завершился парад пролетом авиации. Почти 50 единиц воздушной техники - от вертолетов поддержки до новейших истребителей - прошло в небе над Санкт-Петербургом.

Триколор в небе - одна из самых эффектных частей программы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а совсем под занавес под низкими серыми облаками расцвел российский триколор. Собравшаяся на набережной публика приветствовала его аплодисментами и радостными выкриками. К слову, те, кто смотрел трансляцию по телевизору или в Интернете, увидел даже больше! Например, кадры с воздуха. Это было зрелищно!

Финальным аккордом стал салют в Кронштадте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финальным аккордом стал салют в Кронштадте. Одним словом, обещали «самый масштабный парад в новейшей истории» - и жители города его получили.