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Общество28 июля 2021 13:52

Мощные ливни и грозы на пять дней накроют Петербург

Дожди продлятся с 28 июля по 1 августа
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Ливни накроют Петербург до 1 августа

Ливни накроют Петербург до 1 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дождь в Санкт-Петербурге "вышел из отпуска". По предупреждению МЧС Северной столицы в среду, 28 июля 2021 года, в городе начнутся ливни, которые продлятся пять дней. Периодически будут появляться грозы и даже возможен град. Самое время доставать дождевики и зонты.

- Ливни и грозы продлятся в Петербурге до 1 августа. Ожидаемый объем осадков не должен превышать расчетных значений, однако во избежание возможных скоплений воды в городе будут дежурить 67 аварийных бригад, - рассказали в "Водоканале".

Если интенсивность дождей усилится, то бригады будут объезжать город по заранее составленным маршрутам для осмотра остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупных перекрестков с большим потоком пешеходов и автомобильных магистралей.

На особом контроле находится Парашютная улица, которую ни раз затопляло во время ливней. Там уже установлена насосная станция мощностью 650 куб. м воды в час.

Напомним, что канализационные сети Петербурга рассчитаны на интенсивность дождей в 7,2 мм за 20 минут. Если ливни пойдут сильнее, то в городе начнутся подтопления.

Долгожданный ливень накрыл Петербург 28 июля
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