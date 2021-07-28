Мощные ливни и грозы на пять дней накроют Петербург

Ливни накроют Петербург до 1 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дождь в Санкт-Петербурге "вышел из отпуска". По предупреждению МЧС Северной столицы в среду, 28 июля 2021 года, в городе начнутся ливни, которые продлятся пять дней. Периодически будут появляться грозы и даже возможен град. Самое время доставать дождевики и зонты.

- Ливни и грозы продлятся в Петербурге до 1 августа. Ожидаемый объем осадков не должен превышать расчетных значений, однако во избежание возможных скоплений воды в городе будут дежурить 67 аварийных бригад, - рассказали в "Водоканале".

Если интенсивность дождей усилится, то бригады будут объезжать город по заранее составленным маршрутам для осмотра остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупных перекрестков с большим потоком пешеходов и автомобильных магистралей.

На особом контроле находится Парашютная улица, которую ни раз затопляло во время ливней. Там уже установлена насосная станция мощностью 650 куб. м воды в час.

Напомним, что канализационные сети Петербурга рассчитаны на интенсивность дождей в 7,2 мм за 20 минут. Если ливни пойдут сильнее, то в городе начнутся подтопления.