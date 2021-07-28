Забота о клиентах и их здоровье: сервис «Грузовичкоф» провел вакцинацию среди водителей и сотрудников. Фото: пресс-служба Грузовичкоф.

Сервис «Грузовичкоф» завершил первую волну вакцинации от COVID-19. Прививку сделали водителям, сотрудникам контактного центра, линейному персоналу и представителям топ-менеджмента. С помощью специальной выездной бригады медиков были созданы все комфортные условия в офисном здании сервиса и на автопарках «Грузовичкоф». Вакцинация проходила по желанию сотрудников.

- Пандемия длится уже более года и не снижает свою скорость, в связи с этим я советую всем сотрудникам сделать вакцинацию от COVID-19 (если нет противопоказаний для этого), чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, защитить свою семью и коллег от вируса. Сам записался на вакцинацию на сентябрь по рекомендации врачей и по результатам анализов. Думаю, что каждый из нас хотел бы вернуться к прежней жизни без запретов и ограничений, - отметил генеральный директор сервиса «Грузовичкоф» Рафаиль Купаев.

Перед вакцинацией сервис «Грузовичкоф» провел опрос. Его результаты показали, сколько сотрудников уже привились самостоятельно, какое количество недавно перенесли COVID-19 или болеют в данный момент (под наблюдением врачей и на самоизоляции). Также были определены анкетируемые, которые указали причину медотвода и отказа. Остальным желающим сделали прививку от коронавируса COVID-19 препаратом «Спутник V». Через 21 день будет выполнена следующая вакцина (второй этап).

Вакцинация стала «заразительным» примером для коллег сервиса. Многие также решили сделать себе прививку и уже сейчас формируются новые списки. Сервис «Грузовичкоф» несёт ответственность не только за качество оказываемых услуг, но и за здоровье своих сотрудников и клиентов.