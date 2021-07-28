Пожарные реанимировали кошку, спасенную из горящей квартиры в Петербурге

Пожарные спасли кота, задохнувшегося в пожаре в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге пожарные реанимировали кошку, которая чуть не погибла в горящей квартире. Возгорание произошло в первом часу дня в среду, 28 июля 2021 года, в доме 71, корпус 2, по Светлановскому проспекту. Огнем охватило шестиметровую кухню квартиры на первом этаже.

- Для тушения пожара на место выехали четыре единицы техники и 18 спасателей, - рассказали в МЧС Северной столицы.

Пожар произошел в квартире на Светлановском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Со слов очевидцев, из горящей квартиры пожарные спасли женщину, которую забрала карета скорой помощи. Также из задымленного помещения вынесли кошку. Сотрудники МЧС сразу же принялись реанимировать животное.

- Для огнеборцев важна любая жизнь, - отметили в МЧС.

Спасатели одели на голову кошки кислородный бокс, чтобы помочь ей прочистить легкие от угарного газа и начать самостоятельно дышать. Этот момент огнеборцы запечатлели на видео. На кадрах видно, как животное начинает постепенно оживать, слегка дергая лапками.

Пушистика в итоге спасли. Сейчас он находится под наблюдением пожарных.

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