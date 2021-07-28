В Ленобласти чуть не сгорел аэродром, который делят два авиатора

Когда-то взлетно-посадочная полоса и постройки принадлежали колхозу. Фото: Юрий Ковальчук

В редакцию «Комсомолки» обратился бывший владелец аэродрома «Сельцо» Владимир Волокославский. Мужчина заявил, что несколько лет назад из-за мошенников лишился прав на объект, а теперь новый собственник - Юрий Ковальчук (все совпадения имени и фамилии считать случайными. - Прим. ред.) - сначала запретил ему заниматься там коммерческой деятельностью, а теперь забрасывает его судебными исками.

У оппонента Владимира - противоположная правда. Ковальчук уверяет, что купил аэродром законно, а Волокославский, сохранивший за собой небольшой участок, разбазарил имущество в погоне за наживой, а теперь занимается шантажом и возводит баррикады на пути самолетов.

Каждый сосед располагают убедительными доказательствами своей правоты. Даже многочисленные суды и следствия, счет которым идет на десятки, признавали потерпевшим то одного, то другого.

В июле - уже после общения «Комсомолки» с обоими героями - на аэродроме «Сельцо» вспыхнул пожар. Чудом огонь не перекинулся на самолеты и постройки. Таинственное ЧП не вразумило непримиримых авиаторов: как только повалил дым, они поспешили обвинить друг друга в поджоге.

Владимир Волокославский (слева) и Юрий Ковальчук.

«Комсомолка» попыталась разобраться в запутанной истории.

ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС ИЛИ МАХИНАЦИИ?

Еще в 2001 году отставной спасатель Владимир Волокославский и пилот-любитель Александр Марков купили бывший сельхозаэродром «Сельцо» в Волосовском район у местного колхоза.

Но совместный бизнес просуществовал недолго. Спустя год авиакатастрофа оборвала жизнь Маркова. Его доля перешла вдове - Ульяне Забальской, а Волокославсий продолжил фактически руководить аэродромом. Так продолжалось до 2008 года, пока наследница Маркова не решила продать свою половину.

С этого момента сначала доля Забальской, а потом и весь аэродром многоактно переоформляли на фирмы-однодневки, пока в 2011 году собственником объекта не стал приятель Волокославского Михаил Игнатьев.

Как утверждает Волокославский, об утрате прав на аэродром он узнал лишь в 2014 году - после того, как Игнатьев продал аэродром бизнесмену Константину Захарову, у которого «Сельцо» приобрел нынешний владелец - Юрий Ковальчук.

Однако, один из свидетелей тех событий сообщил «Комсомолке», что переоформления объекта до поры до времени были частью хитрого бизнес-плана Волокославского. Вплоть до 2013 года Владимир продолжал фактически руководить «Сельцом», переписывая его то на сомнительные фирмы, то на знакомых.

По словам источника, Волокославский с помощью махинаций хотел выгодно завладеть долей, ранее принадлежавшей Забальской. Планам якобы помешал конфликт с Игнатьевым из-за крупного долга. Не дождавшись денег, формальный собственник просто решил выставить аэродром на продажу.

ССОРА НА БАРРИКАДАХ

Волокославский утверждает, что он стал жертвой мошенников, которые подделали документы с его подписью.

- Лишившись имущества, я обратился к правоохранителям, возбудили уголовное дело о мошенничестве, меня признали потерпевшим, а сам аэродром арестовали. Экспертиза доказала подделку подписей. Но в 2016 году я проиграл заседание в Арбитражном суде. Почему-то результаты экспертизы не стали приобщать к делу, - рассказывает Волокославский

Проигрыш не помешал Владимиру пользоваться аэродромом в коммерческих целях, но после сделки между Захаровым и Ковальчуком в 2017 году с последним он договориться не смог. Разгорелся конфликт. Волокославский настаивал, что покупка аэродрома не может быть законной, пока в деле не поставлена точка.

- Я изучил все документы перед приобретением. Решение Арбитражного суда позволило Захарову продать аэродром честно. Возможно, Владимир хотел дальше судиться, но на законность моей сделки это не повлияло. Кроме того, последующие инстанции усомнились в результатах экспертизы, поэтому их и не учли. В 2018 году Волокославский парализовал работу аэродрома, заблокировав взлетную полосу своими контейнерами. Суд обязал его убрать имущество - и он сделал это с помощью арендованной у меня техники, за которую так и не расплатился. Позже Волокославский вернул баррикады. Он требует беспрепятственный доступ на аэродром и к его коммуникациям, - объясняет Ковальчук.

Пожар вспыхнул поздним вечером 17 июля. Фото: Юрий Ковальчук

Кульминаций соседского спора стал пожар, который случился на участке Волокославского поздно вечером 17 июля. Если бы возгорание вовремя не заметили сотрудники аэродрома, у которых под рукой были огнетушители, а экипаж МЧС не прибыл бы на место максимально быстро, то все «Сельцо» сгорело бы дотла. В итоге пострадали лишь «дежурный домик», как Волокославский сам назвал свой контейнер, его машина и два мотоцикла. Официальная причина пожара все еще не установлена.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эдуард ЧАЙКИН, доктор юридических наук:

- Количество сделок с аэродромом с 2008 по 2017 годы косвенно указывает на мошенничество на определенном этапе, установить который уже непросто. Поэтому сторонам сейчас лучше сосредоточиться на решении текущего конфликта.

ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА:

2001 - Марков и Волокославский создают ООО «Аэростар».

2002 - Марков погибает в авиакатастрофе, его доля в компании переходит вдове Ульяне Забальской; «Аэростат» выкупает аэродром «Сельцо» у колхоза.

2008 - «Аэростар» продает аэродром ООО «СП «Фурнитура»

2009 - «СП-Фурнитура» продает аэродром ООО «Вера»

2011 - гендиректором и учредителем «Веры» становится Михаил Игнатьев; Волокославский регистрирует в Росавиации паспорт аэродрома, в котором указывает, что имуществом владеет «Вера».

2013 - Волокославский регистрирует в Росавиации аэронавигационный паспорт посадочной площадки, в котором указывает собственником «Веру».

2014 - «Вера» продает аэродром ООО «Океан» Константина Захарова; Волокославский обращается в суд.

2015 - Волокославский подает заявление в полицию о хищении аэродрома.

2016 - суд признает «Океан» добросовестным приобретателем; Волокославский оказывается на скамье подсудимых за полеты, не отвечающие стандартам безопасности; один из самолетов арестовывают, Волокославский получает условный срок.

2017 - аэродром купил Юрий Ковальчук; Волкославский, опасаясь конфискации, переписывает участок на сына

2018 - Волокославский перегораживает взлетно-посадочную полосу.

2019 - контейнеры убирают с полосы после заявления Ковальчука в полицию; Волокославский заявляет на Ковальчука в природоохранную прокуратуру за строительство аэродрома.

2020 - Волокославский возвращает контейнеры и требует права безвозмездного пользования аэродромом, водой, электричеством и стоянкой; Волокославский получает условный срок и предписание убрать контейнеры.

2021 - Волокославский медлит с уборкой контейнеров, опасаясь, что его появление на аэродроме закончится дракой с Ковальчуком; контейнер, переоборудованный Волокославским в дежурный домик, вспыхивает.