Мужчину осудили на 12 лет за зверское убийство и расчленение тестя в Великом Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12 лет тюрьмы получил житель Великого Новгорода за зверское убийство своего тестя. В среду, 28 июля 2021 года, суд вынес приговор сразу за несколько преступлений. 26-летний мужчина также расчленил родственника, сжег его дома и угнал машину. Подробности страшной истории рассказали в следственном комитете по Новгородской области.

- 18 сентября 2019 года в квартире одного из домов по Большой Санкт-Петербургской улице произошел пожар. После того, как огонь был потушен, эксперты увидели, что возгорание было не так просто - пламя должно было скрыть следы преступления, - сообщили в комитет.

Началось расследование, в ходе которого вскрылась правда. За день до пожара в той квартире между ее хозяином - 62-летним мужчиной и его 26-летним зятем произошла ссора, в ходе которой молодой человек до смерти избил своего тестя.

Чтобы сокрыть убийство, мужчина расчленил тело родственника, разложил его по пакетам. После из гаража он угнал машину тестя, через время вернулся, забрал пакеты с останками, а квартиру поджег. Части тела он сбросил в ручей Тарасовец.

Обвиняемого признали виновным по трем статьям: убийство, угон и поджог. Теперь ему предстоит провести 12 лет в колонии строгого режима.

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