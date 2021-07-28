Вице-губернатор Борис Пиотровский сделал заявление о судьбе «Ленфильма»

Борис Пиотровский уверен, что дальнейшая судьба «Ленфильма» сложится хорошо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние несколько лет старейшая киностудия «Ленфильм» испытывает серьезные трудности. За последние годы компания сменила несколько директоров, а в июле 2021 года вовсе оказалась на гране банкротства. Но, как заявил в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, большую часть долга киностудии удалось погасить.

- Осмелюсь сказать, что с «Ленфильмом» все будет хорошо. У нас есть относительно новый руководитель (осенью 2020 года директором киностудии стал Федор Щербаков, - прим. Ред.), у которого есть серьезные планы по развитию «Ленфильма». Стараниями руководства на сегодня 70 процентов долга, который был, погасили. Ведут переговоры, как закрыть оставшиеся 30. Это сотни миллионов, а то и миллиард рублей, - заявил Борис Пиотровский эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

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С марта 2021 года Пиотровский входит в совет директоров «Ленфильма». По его словам, будущее киностудии внушает оптимизм. Например, в этом году там открылась бесплатная сценарно-режиссерская лаборатория для начинающих кинематографистов «Ленфильм-дебют». Скоро появится пешеходная улица, которая станет новым общественным пространством.

- На «Ленфильме» всегда снимали. Несмотря на то, что были разные периоды: более простые или сложные. Съемки там никогда не прекращались. Другой вопрос, что были другие проблемы, которые сейчас активно решаются. Есть понимание, что с помощью города, в том числе, он обретает новую жизнь, - добавил вице-губернатор. - Законодательное собрание в третьем чтении приняло закон, который нам разрешает поддерживать коммерческое кино. Сможем это делать со следующего года. Это важно для развития нашего города как для центра кинопроизводства.