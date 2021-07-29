Последствия ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2021: Затопило многоэтажку, ж/д станцию и улицы в разных районах

«Комсомолка» собрала последствия мощного ливня в Санкт-Петербурге, который накрыл город вечером 28 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала в один материал самые интересные последствия ливня в Санкт-Петербурге, который обрушился на город вечером 28 июля 2021 года. Напомним, все районы Северной столицы накрыла большая туча. На дороги хоть и вышли аварийные бригады, но локальных подтоплений избежать не удалось. Особенно сильно жаловались на «реки» на проезжей части на Петроградке, в Приморском районе и Пушкине.

Отдельно не повезло жителям Рыбацкого, где потоп случился на одноименной железнодорожной станции. Невольным уборщиком там стал охранник, который взялся за швабру. Пассажирам же пришлось мочить ноги.

Станция "Рыбацкое". Фото: t.me/nedimonspbinf

Но куда хуже пришлось жителям бывшего общежития на Наличной улице. Там из-за ливня не выдержала водосточная труба, ее прорвало и под «водопадом» оказались все 16 этажей дома. Жители в шоке звонили в управляющую компанию, но там не торопились высылать аварийную бригаду. Между тем на некоторых этажах воды было уже по щиколотку.

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- Вода была не только в коридорах, но и в некоторых квартирах, - рассказала «КП-Петербург» жительница дома Евгения. – Люди сами ликвидируют потоп. Сейчас у нас нет электричества, взорвалась щиты. В управляйке «Сити Сервис» сказали, что выслали бригаду и электрика. Они сказали, что перезвонят, но так и не перезвонили...

Прорванная труба в многоэтажке. Фото: предоставлено "КП"

Спешим расстроить – в Петербурге гостит циклон, который недавно вызвал наводнения в Европе. У нас разрушительных последствий не будет, но подобные ливни, пусть и кратковременные, вновь можно ждать в ближайшие дни.