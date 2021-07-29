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Происшествия29 июля 2021 1:46

Последствия ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2021: Затопило многоэтажку, ж/д станцию и улицы в разных районах

«Комсомолка» показывает последствия мощного ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Комсомолка» собрала последствия мощного ливня в Санкт-Петербурге, который накрыл город вечером 28 июля 2021 года.

«Комсомолка» собрала последствия мощного ливня в Санкт-Петербурге, который накрыл город вечером 28 июля 2021 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала в один материал самые интересные последствия ливня в Санкт-Петербурге, который обрушился на город вечером 28 июля 2021 года. Напомним, все районы Северной столицы накрыла большая туча. На дороги хоть и вышли аварийные бригады, но локальных подтоплений избежать не удалось. Особенно сильно жаловались на «реки» на проезжей части на Петроградке, в Приморском районе и Пушкине.

Эпичные кадры ливня в Петербурге вечером 28 июля

Отдельно не повезло жителям Рыбацкого, где потоп случился на одноименной железнодорожной станции. Невольным уборщиком там стал охранник, который взялся за швабру. Пассажирам же пришлось мочить ноги.

Станция "Рыбацкое". Фото: t.me/nedimonspbinf

Станция "Рыбацкое". Фото: t.me/nedimonspbinf

Но куда хуже пришлось жителям бывшего общежития на Наличной улице. Там из-за ливня не выдержала водосточная труба, ее прорвало и под «водопадом» оказались все 16 этажей дома. Жители в шоке звонили в управляющую компанию, но там не торопились высылать аварийную бригаду. Между тем на некоторых этажах воды было уже по щиколотку.

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Ливень затопил многоэтажку на Васильевском острове в Петербурге
Ливень затопил многоэтажку на Васильевском острове в Петербурге
Видео: vk.com/vasilyevskiyostrov / vk.com/e_dementeva

- Вода была не только в коридорах, но и в некоторых квартирах, - рассказала «КП-Петербург» жительница дома Евгения. – Люди сами ликвидируют потоп. Сейчас у нас нет электричества, взорвалась щиты. В управляйке «Сити Сервис» сказали, что выслали бригаду и электрика. Они сказали, что перезвонят, но так и не перезвонили...

Прорванная труба в многоэтажке. Фото: предоставлено "КП"

Прорванная труба в многоэтажке. Фото: предоставлено "КП"

Спешим расстроить – в Петербурге гостит циклон, который недавно вызвал наводнения в Европе. У нас разрушительных последствий не будет, но подобные ливни, пусть и кратковременные, вновь можно ждать в ближайшие дни.

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