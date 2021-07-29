«Власть должна не мешать бизнесу, а лучше - помогать ему»

Александр Колос уверен: чтобы шагнуть к решению проблем, важно наладить диалог с обществом.Фото: Олег БЕЛОВ.

Проблемы предпринимательства - от малого до крупного - в последнее время стали как никогда актуальными. Если прежде бизнес и общество существовали словно бы разобщенно, то полтора года пандемии наглядно показали: одного без другого не будет. Равно как и наоборот.

Как бизнес пережил коронавирусные ограничения и последовавший за ними мощный финальный аккорд тотального локдауна? Что должны сделать власти, чтобы не допустить старых ошибок? Об этом в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал предприниматель и благотворитель Александр Колос.

«РЕАЛЬНЫХ МАСШТАБОВ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НИКТО»

Что касается пандемии - острота ее восприятия хоть и смазалась за последнее время, но совсем не исчезла, то прогноз Александра Колоса печален: мы, скорее всего, даже не осознаем до конца тот ущерб, который она нанесла бизнесу. И в России в целом, и в Петербурге в частности.

- Во-первых, очень много бизнеса, особенного мелкого, находится в серой зоне, - констатировал эксперт. - Сколько компаний за время эпидемии закрылось, лопнуло, нам никто не скажет, потому что ни у кого попросту нет таких данных. Во-вторых, нельзя забывать о психологическом уроне. Я думаю, каждый начинающий предприниматель, видя, как власти обошлись с его коллегами в эпоху тотальных ограничений и запретов, сто раз подумает, прежде чем начинать свое дело.

Как быть? Самый простой вариант - раздать всем денег, да побольше, чтобы никто не ушел обиженным, - по словам Александра Колоса, отдает утопией. Нет в стране такого большого и такого мощного печатного станка. А помогать бизнесу надо. Он хоть и поднялся с колен, но все равно заметно хромает. Тупик?

- На самом деле принципов тут всего два: не мешать и по возможности помогать, - отметил эксперт. - Возьмем хотя бы ситуацию с прививками. Как это выглядело в самом начале кампании по массовой вакцинации? «Предприниматель, ты должен привить 60 процентов сотрудников. Как хочешь, так и выполняй. Это твои люди и твои проблемы». Хорошо, что сейчас это начали популяризировать, объяснять, проводить масштабную агитационную работу, но почему ее нельзя было организовать сразу, я лично не понимаю до сих пор.

«НАС ТОРМОЗИТ НЕСПОСОБНОСТЬ СЛЫШАТЬ»

Перед тем как что-то делать с бизнесом, неплохо было бы для начала с этим самым бизнесом поговорить.

- Полтора года администрация Петербурга живет в состоянии паники, - с сожалением констатирует Александр Колос. - Сначала все закрывают, потом открывают, но часть, затем закрывают снова и опять открывают, но угрожают закрыть… Только в последнее время собирают экспертные советы, куда приглашают представителей различных сфер бизнеса, наладился полноценный диалог. Однако и сейчас есть куда двигаться. Например, в заседаниях общественного совета участвуют далеко не все предприниматели. От этого тоже нужно избавиться: каждый должен иметь право на свое мнение и свой взгляд на ситуацию.

Впрочем, недопонимание между властью и бизнесом - проблема не только пандемийной эпохи. Оно наблюдалось и раньше, просто экспансия коронавируса сделала проблему ярче и острее.

- И это наблюдается не только в диалоге с бизнесом, но и в диалоге с обществом в целом, - уточнил Александр Колос. - Взять, к примеру, уплотнительную застройку, когда возводят дома, но при этом нет никакой инфраструктуры. Неужели мы не знаем заранее, сколько квартир будет в доме? Кто там будет жить, исходя из стоимости этих квартир? Сколько им понадобится школ, детских садов, поликлиник и магазинов, если уж мы говорим о бизнесе? Отсутствие взаимопонимания и способности слышать - вот что, на мой взгляд, тормозит развитие Петербурга. Во многих сферах, в том числе и в сфере предпринимательства.