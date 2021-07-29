Недавно вышедший из тюрьмы рецидивист убил жителя Ленобласти из-за отказа убрать машину

Судимый восемь раз житель Ленобласти зарезал водителя из-за парковки машины на свободной улице. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Жестокое и бессмысленное убийство совершил 28 июля неоднократно судимый житель Ленобласти. В Токсово 60-летний рецидивист подошел к водителю легковушки и потребовал от того переставить машину в другое место. Авто при этом никому не мешало и дорогу не загораживало. Водитель отказался. Тогда пешеход достал нож и изрезал автомобилиста.

- Утром 28 июля из припаркованного автомобиля в поселке Токсово во Всеволожском районе в медицинское учреждение с колото-резанными ранениями был госпитализирован мужчина 1984 года рождения, который во время проведения операции скончался, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По другим данным, расправа произошла вечером вторника, 27 июля, а в машине раненный пролежал до утра среды, пока его не заметили прохожие. Это подтверждает и запись с камер наблюдения, сделанная в темное время суток.

Раненный еще успел рассказать что случилось полицейским перед погрузкой в машину скорой помощи, но кровопотеря и травмы оказались слишком сильными.

Позднее подозреваемый в преступлении был задержан. Оказалось, что на его счету восемь судимостей, причем две последние - за убийства. На свободу он вышел всего год назад, и жил в бытовке на старой спортивной базе. Там же оперативниками был изъят окровавленный нож.

По новому уголовному делу 60-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.