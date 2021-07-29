Мужчина прокатился на сапборде по затопленным после ливня улицам Петербурга

Мужчина прокатился на сапборде по затопленным после ливня улицам Санкт-Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в среду, 28 июля 2021 года, на Санкт-Петербург обрушился мощный ливень с грозой. Дождя выпало настолько много, что затопило многоэтажку, железнодорожную станцию и множество улиц. Однако петербуржцев, уставших от продолжительной аномальной жары, это совершенно не расстроило: кто-то бегал под дождем по лужам, а один петербуржец и вовсе решил воспользоваться потопом и прокатиться по "новым рекам" из улиц на сапборде. Необычную картину на видео сняли очевидцы и опубликовали в социальной сети.

- Мужчина плавал на перекрестке Богатырского проспекта и Шуваловского, - пояснили очевидцы.

- Это, походу, водитель троллейбуса, - предположил один из комментаторов в соцсети.

Город превратился в настоящую Северную Венецию Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы отметили, что из-за ливня глубина "реки" оказалась около 20 сантиметров, что позволило мужчине легко по ней проплыть.

- Доска - есть, ласты - есть, нужно ещё маску с трубкой, вдруг смоет волной и окажется очень глубоко, - пошутили в комментариях.

Пловцом по Северной Венеции оказался петербуржец Олег Беломутский, который профессионально занимается серфингом и катает на сапборде в городе. Оказалось, что в тот вечер заплыв он устроил не один, а с компанией единомышленников.

- Славно покатали, - шутя заметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2021: Затопило многоэтажку, ж/д станцию и улицы в разных районах

«Комсомолка» показывает последствия мощного ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2021 года (подробности)