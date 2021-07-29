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Общество29 июля 2021 11:17

Мужчина прокатился на сапборде по затопленным после ливня улицам Петербурга

Водная прогулка по Северной Венеции попала на видео
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Мужчина прокатился на сапборде по затопленным после ливня улицам Санкт-Петербурга

Мужчина прокатился на сапборде по затопленным после ливня улицам Санкт-Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в среду, 28 июля 2021 года, на Санкт-Петербург обрушился мощный ливень с грозой. Дождя выпало настолько много, что затопило многоэтажку, железнодорожную станцию и множество улиц. Однако петербуржцев, уставших от продолжительной аномальной жары, это совершенно не расстроило: кто-то бегал под дождем по лужам, а один петербуржец и вовсе решил воспользоваться потопом и прокатиться по "новым рекам" из улиц на сапборде. Необычную картину на видео сняли очевидцы и опубликовали в социальной сети.

- Мужчина плавал на перекрестке Богатырского проспекта и Шуваловского, - пояснили очевидцы.

- Это, походу, водитель троллейбуса, - предположил один из комментаторов в соцсети.

Город превратился в настоящую Северную Венецию

Город превратился в настоящую Северную Венецию

Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы отметили, что из-за ливня глубина "реки" оказалась около 20 сантиметров, что позволило мужчине легко по ней проплыть.

- Доска - есть, ласты - есть, нужно ещё маску с трубкой, вдруг смоет волной и окажется очень глубоко, - пошутили в комментариях.

Пловцом по Северной Венеции оказался петербуржец Олег Беломутский, который профессионально занимается серфингом и катает на сапборде в городе. Оказалось, что в тот вечер заплыв он устроил не один, а с компанией единомышленников.

- Славно покатали, - шутя заметил он.

Мужчина на сапборде проплыл по затопленным улицам Петербурга после ливня

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