До тысячи пациентов в день: Самый большой пункт вакцинации в Петербурге откроют в ТЦ «Галерея»

В Петербурге планируют развернуть еще один пункт вакцинации, рассчитанный на 1 000 человек в день. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кампания по масштабной вакцинации населения от COVID-19 в Петербурге набирает обороты. В скором времени в городе откроют еще несколько прививочных пунктов, чтобы удовлетворить растущий спрос горожан. Об этом в четверг, 29 июля, рассказал журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Мы рассчитываем, что он будет принимать по 1 000 желающих вакцинироваться в день, - уточнил чиновник.

Как именно будет организован новый прививочный пункт, пока не уточняется. Однако, по словам председателя комитета по здравоохранению, есть большая вероятность, что площадка в ТЦ «Галерея» заработает уже начиная со следующей недели.

- К этому сроку мы должны завершить все основные подготовительные мероприятия, - констатировал Дмитрий Лисовец. – Основной проблемой, с которой мы столкнулись – и главной причиной, по которой не сделали этого раньше – стала большая нагрузка на медицинский персонал. У нас врачи сейчас заняты и в прививочных пунктах, и на профилактических осмотрах, и на плановых приемах и на диспансеризации и так далее. Поэтому на данный момент мы работаем с двадцатью федеральными клиниками, развернутыми в Петербурге, планируем привлекать специалистов оттуда.

Вместе с тем, уточнил Дмитрий Лисовец, ситуация с эпидемией и с вакцинацией в Петербурге на данный момент стабилизировалась – поэтому необходимости в каких-то «сверхусилиях» и развертывании действительно гигантских пунктов вакцинации, как в Москве, Смольный не наблюдает.