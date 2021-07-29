«Комсомолка» в Петербурге отметила День PR-специалиста

Рекордная концентрация PR-специалистов в одном помещении! Фото: Андрей ГАШЕВ

28 июля на Васильевском острове состоялся пиар-завтрак, приуроченный к профессиональному празднику. На мероприятие в этот раз пришли 18 специалистов из самых разных сфер. Ведущими спикерами выступили социолог и политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра, основатель SPb News Юрий Строфилов и генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов. Встреча впервые транслировалась в онлайн-формате в Facebook.

ЧТО ЕДЯТ НА ПИАР-ЗАВТРАКАХ

«Комсомольская правда» на протяжении года проводит мероприятия «PR без боли», которые объединяют ведущих специалистов в сфере маркетинга, пиара и коммуникаций. Вместе с генеральным директором «КП в СПб» Иваном Власовым мы собираемся в одном из лучших музеев города, в «Эрарте», чтобы за завтраком обсудить актуальные вопросы из мира рекламы. Что выносится «за стол»? Любые темы, которые нам интересны: обсуждаем успех нашумевших проектов компаний-гигантов, не без иронии анализируем маркетинговые провалы и, самое главное, помогаем коллегам решить их сложности.

Да, каждый специалист может прийти на пиар-завтрак со своим кейсом: не работает таргет, пропали лиды, плохо идут продажи. Коллеги поймут, посочувствуют и подскажут, исходя из своего положительного опыта, как лучше поступить. О непростых проектах не стесняется говорить и «Комсомолка» - практически на каждой встрече мы просим совета у коллег.

А ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ

В этот раз завтрак начался с дискуссии, какие тенденции в сфере коммуникаций стали основополагающими за последние несколько лет. Дмитрий Гавра представил свое исследование «Коммуникация - признаки, призраки нового с ковидом и после» и рассказал о значимых трендах, знание которых поможет PR-специалисту грамотно и эффективно выстроить свою работу. Вот некоторые из них:

- Ажиотажный спрос на доверие и эксклюзивность - пользователи предпочитают личный контакт с брендами и ведут коммуникации через сообщения в чатах. Бренды продвигаются через живых людей - блогеров, сотрудников и первых лиц. Что делать, чтобы «встроиться» в тренд? Платить за персонализацию бренда и выстраивать работу с внутренними амбассадорами.

- К пункту выше: какой он, идеальный амбассадор? Ответ кроется в новом тренде - миниатюризация инфлюенсеров. Да, блогер с небольшой аудиторией, скорее всего, подойдет вам лучше, чем блогер-миллионник, потому что «небольшой» инфлюенс работает в узких нишах, точечно взаимодействуя с большой площадью контакта и генерируя контент с большой вовлеченностью.

- Без технологий больше нет роста: Big data, AI, IoT в маркетинге - все это позволяет найти индивидуальный подход к каждому потребителю, основываясь на машинном анализе интересов, привычек, поведения в Сети. В связи с этим растет спрос на специалистов, которые не просто проанализируют вашу аудиторию на каждом ее шагу, но и смогут монетизировать результат.

- Упрощение ключевых сообщений брендов. У аудитории все меньше времени на то, чтобы осознать сложные идеи от вашей компании, поэтому бренд может «выстрелить» только за счет четких и понятных сообщений. Все, что сложно воспринимается и требует больше секунды на осознание, не сможет выжить в современном коммуникативном ландшафте.

- И одно из главных изменений: бренды - это новые общественные институты. Они сами создают социальные нормы. Сейчас основным вопросом для потребителя становится не качество продукта, а проблема выбора товара из двух одинаковых. Раньше покупателям помогали определиться классические общественные институты - семья, церковь и государство диктовали, что хорошо. Теперь инициативы в принятии чужих решений берут на себя бренды, - объясняет Дмитрий Гавра.

Один из главных спикеров PR-завтрака Дмитрий Петрович Гавра. Фото: Андрей ГАШЕВ

Дискуссию продолжил основатель SPb News Юрий Строфилов. Его выступление на тему «Пиар умер» по праву можно считать самым провокационным. Спикер уверен, что в XXI веке PR-специалист - это просто сотрудник, который хорошо разобрался в продукте компании и ее целевых аудиториях, и никаких особых компетенций, недоступных любому другому работнику, у него нет. Юрий подчеркнул, что «пиарщик уже ничем не отличается от хорошо обученной секретарши».

- Новых лидов ищут уже не люди, а технологии. Существование полуавтоматических воронок продаж убивает пиарщиков. Достаточно настроить систему, и все. И даже если что-то произошло в компании, вы столкнулись с негативом - вам не надо больше искать антикризисного пиарщика. Просто сдвиньте воронку продаж на новую аудиторию и продолжайте зарабатывать. Все это дешевле, чем содержать команду PR-специалистов, - объясняет Юрий.

Дискуссию завершил Иван Власов. Он презентовал проект «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» «Родные люди». В течение трех месяцев команда «КП в СПб» ездила по Ленобласти и помогала самым разным людям: многодетным семьям, ветеранам войны и пенсионерам. За время проекта удалось поддержать 11 героев, привезти для них более 20 кг еды, а также медикаменты и инвентарь для работы в огороде. В социальный проект включились известные блогеры-миллионники, а также крупные российские компании, в числе которых «Магнит», «Максидом» и «Биотек». Общий охват составил 700 тысяч контактов, ежедневно за ним следило до 20 тысяч читателей!

- Проект удовлетворил интересы всех стейкхолдеров. С одной стороны, у нас клиенты, которые получили упоминание бренда в положительном ключе и большие охваты, с другой - реальные люди, которым оказана помощь, ну и плюс позитивный контент для аудитории «Комсомолки», - рассказывает Иван Власов.

КАК К НАМ ПОПАСТЬ

«Комсомольская правда» всегда рада новым специалистам на нашем уютном пиар-завтраке в музее «Эрарта». Мы проводим их каждый месяц и за неделю до события объявляем в сообществе #prspb в Facebook о возможности принять участие. Достаточно дождаться старта приема заявок, заполнить анкету и получить подтверждение от организаторов. Кстати, мы особенно рады гостям, которые приносят на разбор кейсы из собственной практики. Не стесняйтесь, это не больно. Вы не только прокачаете коммуникационные навыки, но и получите качественную обратную связь от экспертов из разных сфер.

Заранее предупреждаем: число мест на каждое мероприятие ограниченно. И если попасть на нашу встречу в следующий раз не удастся, не расстраивайтесь, она не последняя.