«Если бы переменился ветер, мы бы все здесь сгорели»: 16-летний парень стал самым молодым волонтером-пожарным Карелии

На многочисленных пожарах работают МЧС, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Фото: предоставлено Романом Смирновым

Утром – на работу, вечером и ночью – на пожар. Не задохнуться в дыму, отвоевать у огня кусочек выжженной земли. Повторить. И снова и снова – день за днем. В таком изматывающем ритме с середины июля живет добрая половина Карелии, где стихийный огонь охватил уже 15 000 гектар леса. Тушат всем миром – от стариков до подростков. Вместе со всеми в самое кризисное время трудился и Даниил Смирнов – самый молодой волонтер-пожарный республики.

«ЛОЖИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ НЕ УГОРЕТЬ»

По словам Даниила, остаться в стороне от всеобщей беды он попросту не мог.

- У нас ситуация очень тяжелая, - признается парень. – К моему родному поселку – Кончезеро – огонь подошел совсем близко – меньше километра оставалось до жилых домов. Представляете – трехметровая стена пламени! Хорошо, между нами и лесом дорога проходит – она и не пустила пожар дальше. Но все равно – если бы переменился ветер, мы бы все здесь сгорели.

16-летний Даниил Смирнов стал самым молодым волонтером-пожарным Карелии. Фото: предоставлено Романом Смирновым

Поэтому Даниил долго не думал – пошел и попросился волонтером в Центр добровольческой помощи пожарным Карелии. Получилось не сразу – в волонтеры нельзя, если нет восемнадцати – но в конце концов настойчивость парня сыграла свою роль: Даниила определили работать на подхвате. Впрочем, даже «подхват» в условиях без пяти минут катастрофы республиканского масштаба получился таким, что дай бог взрослому справиться.

- Для меня самым тяжелым оказался пожар на Нелгмозере, - признается Даниил. – Там горело больше 200 гектар. Мы туда приехали в один из дней - ушли в лес вместе с МЧСниками в пять часов вечера и вышли только в полночь. Пожарных рукавов не хватало, тушили кто чем может. Мой товарищ, например, таскал воду из болота в резиновых сапогах – так и бегал босиком. Я проливал огонь из пластиковых бутылок. Вообще, конечно, всякое было: у рукавов, например, соединения неплотные, иногда они расходились, и меня окатывало с ног до головы. Потом так и бегаешь по лесу в насквозь мокрой одежде. Иногда налетал ветер, огонь рядом с деревьями закручивался штопором. В такие моменты все заволакивало дымом, жар стоял невыносимый, приходилось ложиться на землю, чтобы не угореть. Хорошо, у меня с собой всегда был противогаз – старый, отцовский еще, но очень хороший.

Ситуация с лесными пожарами в Карелии уже почти приобрела масштабы настоящей катастрофы. Фото: предоставлено Романом Смирновым

«СЫНА ОТПУСКАЛ С ТЯЖЕЛЫМ СЕРДЦЕМ»

В таком ритме Даниил проработал неделю. Временами оставался в лагере пожарных с ночевой – родители его почти не видели. Отец парня признается – тушить родные края отпускал сына с тяжелым сердцем, но умом понимал: ему это нужно.

- Это, конечно, воспитание так повлияло, - рассказывает Роман Смирнов. – Я сам бывший военный, спортсмен, участник чемпионатов по спортивному ориентированию. Я Даниила уже с трех лет стал брать с собой в лес, учить, как себя вести, что делать, чтобы не заблудиться. В десять лет стал учить стрелять, брать с собой на охоту. Поэтому он полюбил природу, родные края – полюбил и захотел их защищать.

- Я вообще в МЧС хочу пойти, - признается сам Даниил. – С шестого класса готовлюсь – тренируюсь по системе ГТО, книги читаю. В прошлом году пробовал поступить в пожарно-спасательный колледж, но немного недобрал баллов: из-за ковида физподготовку отменили, а я на нее сильнее всего напирал. Сейчас вот учусь в техникуме, потом, думаю, отслужу в армии, получу высшее образование и опять попробую пойти в спасатели. Тем более что у меня уже и опыт есть!

Родители отпускали Даниила на пожары с тяжелым сердцем. Но умом понимали - ему это нужно. Фото: предоставлено Романом Смирновым

Пока что у Даниила перерыв – ситуация в его родном Кондопожском районе стабилизировалось, можно перевести дух и на время вернуться к работе: парень подрабатывает разнорабочим в частной клинике. Но планов уже громадье: в скором времени Даниил планирует присоединиться к спасателям, борющимся с пожарами в Кудоме и печально известном поселке Найстенъярви.

ОФИЦИАЛЬНО

В Управлении МЧС по Республике Карелия нам сообщили, что о Данииле Смирнове не слышали, но историей героического парня живо заинтересовались. По последним сведениям подростка из Кончезеро планируют представить к награде – этот вопрос решится чуть позже, когда ситуация с лесными пожарами в республике хотя бы немного уляжется.