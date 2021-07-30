Погода на выходные 31 июля и 1 августа 2021 года в Санкт-Петербурге: Ливни и грозы

В выходные погода в Петербурге будет дождливой и прохладной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето в Северной столице вновь стало таким, к которому за долгие годы привыкли местные жители. Аномальная жара спала, а дождь "вышел из отпуска". Погода на выходные 31 июля и 1 августа 2021 года в Санкт-Петербурге будет нежаркой и пасмурной. Горожанам вновь надо привыкать всегда брать с собой зонт или дождевик, выходя на улицу.

Мощные ливни обрушились на Петербург из-за циклона "Дирк". Именно он устроил потопы в Европе. Правда до города на Неве он уже добрался "ослабленным", но все же на погоду повлияет серьезно. Как пояснил "Комсомолке" профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин, лить в Петербурге будет точно до понедельника, 2 августа.

В пятницу, 30 июля, в Северной столице пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Также поднимется сильный ветер до 18 метров в секунду.

Выходные тоже будут дождливыми и прохладными. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в субботу, 31 июля, в Петербурге ожидаются умеренные ветра южного направления, дожди и температура воздуха 20-22 градусов тепла днем и плюс 14-16 градусов в ночное время. В воскресенье, 1 августа, в городе снова прогремят грозы, температура будет такой же, как и в субботу.

Добавим, что на будущей неделе снова немного похолодает, а дожди продолжат заливать город.