Ваши новые маршруты со SKODA «Авто Премиум». Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Наилучший способ оценить достоинства автомобиля – это тест-драйв. И с этим не поспоришь. А если тест-драйв позволяет использовать все системы помощи водителю, протестировать автомобиль в разных условиях, да еще и с пассажирами на борту, выбор будет очевидным. Вы точно сможете принять взвешенное решение и подобрать ваш семейный или личный автомобиль.

Именно с этой целью группа «Авто Премиум», представляющая три дилерских центра ŠKODA в Санкт-Петербурге, разработала серию маршрутов тестовых поездок для своих клиентов. Каждый дилерский центр предлагает два или три варианта тест-драйвов, которые можно пройти индивидуально или с участием всех членов семьи, включая домашних питомцев. На время тест-драйва для детей в автомобиль установят детское кресло на выбор, по возрасту ребенка.

Маршруты длительностью до 30 минут продуманы таким образом, чтобы водители и пассажиры оценили управляемость, маневренность, поведение автомобиля в городской среде или на скоростной трассе, комфорт и безопасность. Водитель сможет протестировать разные режимы управления и работу ассистентов помощников, оценить решения Simply clever, традиционные для марки ŠKODA, и просто понять, подходит ли этот автомобиль ему лично и его семье.

Для того чтобы протестировать любой автомобиль из тестового парка дилерских центров «Авто Премиум», а всего в наличии 22 автомобиля всех моделей, продающихся в России, необходимо предварительно записаться через форму онлайн записи по ссылке.

Сотрудники дилерского центра подготовят специально для вас и вашей семьи клиентскую зону и игровую площадку для детей, чтобы пребывание в автоцентре было безопасным, комфортным и максимально продуктивным. Здесь ценят время и беспокоятся о здоровье своих клиентов.

«Авто Премиум» организует семейные тест-драйвы в Петербурге. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

В каждом дилерском центре работают кредитные и страховые специалисты, которые рекомендуют оптимальную для вас программу покупки и страхования автомобиля, и даже личного имущества и здоровья. За вами закрепят личного менеджера, а если покупка состоится, индивидуального сервисного мастера.

Дети весело и с пользой проведут время в детской зоне, где смогут познакомиться с основными правилами ПДД, - для этого всегда в наличии красочные брошюры и раскраски. И даже пройти детский тест-драйв на мини ŠKODA.

Ведь уже через месяц начнется учебный год и важные знания очень пригодятся.

И если ŠKODA – это ваш выбор, то ваш маршрут в Петербурге – это «Авто Премиум», группа официальных дилеров с традициями и отличной репутацией.

Подробнее узнать об автомобилях ŠKODA в наличии и забронировать свой автомобиль можно на автомобильной витрине «Авто Премиума» по ссылке.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.