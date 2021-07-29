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Общество29 июля 2021 16:50

Ваши новые маршруты со SKODA «Авто Премиум»

«Авто Премиум», группа официальных дилеров KODA в Санкт-Петербурге, разработала восемь маршрутов тестовых поездок по городу для своих клиентов
Источник:kp.ru
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Ваши новые маршруты со SKODA «Авто Премиум». Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Ваши новые маршруты со SKODA «Авто Премиум». Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

Наилучший способ оценить достоинства автомобиля – это тест-драйв. И с этим не поспоришь. А если тест-драйв позволяет использовать все системы помощи водителю, протестировать автомобиль в разных условиях, да еще и с пассажирами на борту, выбор будет очевидным. Вы точно сможете принять взвешенное решение и подобрать ваш семейный или личный автомобиль.

Именно с этой целью группа «Авто Премиум», представляющая три дилерских центра ŠKODA в Санкт-Петербурге, разработала серию маршрутов тестовых поездок для своих клиентов. Каждый дилерский центр предлагает два или три варианта тест-драйвов, которые можно пройти индивидуально или с участием всех членов семьи, включая домашних питомцев. На время тест-драйва для детей в автомобиль установят детское кресло на выбор, по возрасту ребенка.

Маршруты длительностью до 30 минут продуманы таким образом, чтобы водители и пассажиры оценили управляемость, маневренность, поведение автомобиля в городской среде или на скоростной трассе, комфорт и безопасность. Водитель сможет протестировать разные режимы управления и работу ассистентов помощников, оценить решения Simply clever, традиционные для марки ŠKODA, и просто понять, подходит ли этот автомобиль ему лично и его семье.

Для того чтобы протестировать любой автомобиль из тестового парка дилерских центров «Авто Премиум», а всего в наличии 22 автомобиля всех моделей, продающихся в России, необходимо предварительно записаться через форму онлайн записи по ссылке.

Сотрудники дилерского центра подготовят специально для вас и вашей семьи клиентскую зону и игровую площадку для детей, чтобы пребывание в автоцентре было безопасным, комфортным и максимально продуктивным. Здесь ценят время и беспокоятся о здоровье своих клиентов.

«Авто Премиум» организует семейные тест-драйвы в Петербурге. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

«Авто Премиум» организует семейные тест-драйвы в Петербурге. Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

В каждом дилерском центре работают кредитные и страховые специалисты, которые рекомендуют оптимальную для вас программу покупки и страхования автомобиля, и даже личного имущества и здоровья. За вами закрепят личного менеджера, а если покупка состоится, индивидуального сервисного мастера.

Дети весело и с пользой проведут время в детской зоне, где смогут познакомиться с основными правилами ПДД, - для этого всегда в наличии красочные брошюры и раскраски. И даже пройти детский тест-драйв на мини ŠKODA.

Ведь уже через месяц начнется учебный год и важные знания очень пригодятся.

И если ŠKODA – это ваш выбор, то ваш маршрут в Петербурге – это «Авто Премиум», группа официальных дилеров с традициями и отличной репутацией.

Подробнее узнать об автомобилях ŠKODA в наличии и забронировать свой автомобиль можно на автомобильной витрине «Авто Премиума» по ссылке.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях и будьте в курсе актуальных предложений, акций и мероприятий: Facebook, VK , YouTube и Instagram.

Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.

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