Петербургский бизнесмен прокомментировал новость о выдвижении на выборы в ЗакС 54 кандидатов партии «Родины». Фото: freepik. com.

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал новость о выдвижении на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 54 кандидатов от партии «Родина». Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«Что касается партии «Родина», то, по моему мнению, в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как «родинцы», все более и более востребованы. Конечно, я не думаю, что все 54 представителя партии пройдут в ЗакС, ведь «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР вместе выставили более двухсот кандидатов. Но, надеюсь, что даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга», — отметил бизнесмен.

Также он отметил, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга предыдущего созыва имеет неблагоприятную репутацию. Они связаны с многомиллионными депутатскими поправками, странным распилом генплана и игнорирование интересов жителей города.

«Некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета», — добавил Пригожин.

Спикер выразил надежду, что результатом выборов станет слаженная работа губернатора и ЗакСа, направленная на благо города и горожан.