«Понюхаем»: Муниципальные чиновники из Петербурга взорвали Сеть, отчитавшись об убранных «какахах» в песочнице

Муниципалы из Петербурга стали известны на весь интернет благодаря убранной от экскрементов песочнице. Фото: vk.com/spbmo72

Чиновники из муниципального образования №72 в Санкт-Петербурге взорвали Сеть своим оригинальным отчетом об убранных собачьих экскрементах в детской песочнице во дворе одного из домов на Южном шоссе. С жалобой к слугам народа обратился местный житель Антон, рассказав, что дети сетуют на запах навоза. Ответ чиновников, как говорится, убил.

- Понюхаем, - коротко ответил сотрудник МО №72 в группе во «Вконтакте».

Жители района могут спать спокойно - песочница чиста и обновлена! Фото: vk.com/spbmo72

Сказано – сделано! Через день проблему разрешили, отчет был написан оригинально, в духе автора жалобы. Лабораторных анализов не делали – запах и так чувствовали все.

- Какахи убраны. Каках в песочнице на Южном шоссе больше нет! Спасибо жителям за бдительность и обратную связь! – сообщили муниципалы.

Эти скриншоты и взорвали Сеть. Фото: vk.com/spbmo72

Кто-то из участников группы сделал скриншот ответа чиновников и, что называется, пустил его по Сети. Теперь фотографии «завирусились» не только во «Вконтакте», но и в Telegram, а особенно – на «Пикабу», где публикация молниеносно взлетела в топ, собирая лайки. Люди хвалят выдающуюся коммуникацию муниципалов и откровенность в общении с народом. Но есть и те, кому стыдно читать подобное.

- Реально наше МО такое пишет. Они сначала понюхали, потом нашли и заменили песок, - успокаивает усомнившихся пользователей в комментариях житель Петербурга.

«Комсомолка» поинтересовалась у муниципалов, как они относятся к обрушившейся на них интернет-славе, но не получила оперативного ответа.