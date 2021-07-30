Открытие фудкортов в Санкт-Петербурге со 2 августа 2021 года: Новые требования для работы

Со 2 августа 2021 года фудкорты и фудплейсы откроются в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 30 июля 2021 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, которое позволит возобновить работу бассейнам, фудкортам, аттракционам, а также торговым островкам в ТЦ. Однако с новыми требованиями. Так, открытие фудкортов в Санкт-Петербурге со 2 августа 2021 года произойдет при соблюдении определенных условий. Рассказываем, что необходимо, чтобы возобновить работу.

Со 2 августа 2021 года в Петербурге снимается запрет на работу фудкортов и фудплейсов в торговых центрах. Для этого владельцы точек общепита должны актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений и будут неукоснительно соблюдать его положения. В частности, для посетителей должны быть организованы различные вход и выход, чтобы они не пересекались. Посещаемость должна быть ограничена - не более 1 человека на 4 квадратных метра. Для удобства необходимо установить электронную систему подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей. Кроме того, между работниками точек и клиентами должны быть социальная дистанция, а все сотрудники должны быть в медицинских масках.

Кроме того, все работники фудкортов и фудплейсов, кроме тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти обязательную вакцинацию. До 2 августа 2021 года сотрудники должны привиться хотя бы первым компонентом, а с 1 сентября 100 процентов работников, кроме недавно переболевших, должны пройти полный курс вакцинации. Выполнение этого условия будет подтверждаться QR-кодом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.