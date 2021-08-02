Глава Петроградского района Петербурга: «Прибрежный маршрут из центра в курортную зону – это будет потрясающе»

Автор фото Александр Ивановсков

Для современного мегаполиса продуманная транспортная сеть, социальная инфраструктура и ухоженные дворы – необходимый минимум. А вот что выводит города на новый уровень комфорта, так это зеленые общественные пространства, разветвленные сети велодорожек и интересные прогулочные маршруты. Богатый опыт по их созданию накопил Петроградский район Петербурга, который включает фактически три острова-сада – Петроградский, Крестовский и Елагин.

В этом году продолжается масштабное благоустройство набережной реки Карповки, которая уже стала любимым местом отдыха жителей Петроградки. Кипят работы и на побережье Крестовского. Какие еще проекты будут реализованы в районе? И почему это так важно? Рассказывает глава Петроградского района Иван Громов.

О ДЛИННЫХ МАРШРУТАХ

– Как и с какой целью на Петроградке создают пространства для отдыха и спорта?

– Мы создаем новые общественные пространства, новые центры притяжения, зачастую пытаясь разгрузить существующие зоны отдыха. Это важно, это нужно и без этого никуда. Вместе с инвесторами получается решать задачу комплексно: и развиваем территорию, и ведем активный диалог с жителями, увеличивая спортивную и социальную инфраструктуру.

– Как смотрите на стратегию Смольного о связывании воедино зеленых пространств Петербурга?

– Я считаю, что стратегия Комитета по благоустройству по объединению нескольких «зеленых поясов» Петербурга – это тренд, которому надо следовать. В нашем районе не всегда получается делать непрерывные пешеходные маршруты на большие дистанции в силу исторической застройки и части «серого пояса», которая нам досталась. В результате образовалось несколько колец, по которым можно прокатиться на велосипеде, пробежаться или прогуляться. Раз прошел по нему, два – на третий уже неинтересно. Но ведь чем длиннее маршрут, тем он разнообразней и популярней.

– Куда стоит прокладывать петроградские прогулочные маршруты?

– Я сам катаюсь на велосипеде, и бегаю, и мечтаю о соединении Петроградской стороны с Васильевским островом и Приморским районом: двигаешься вдоль воды, свежий воздух тебя обдувает плюс ландшафт получится интересный. Это как раз то, что точно городу требуется. Ведь политика современных городов – вытеснить личный транспорт из центра в пользу общественного, а также велосипедных и пешеходных маршрутов.

О МОРСКОМ ФАСАДЕ

– Какие проекты общественных пространств в районе реализуются сейчас?

– Вместе с «Зенит Ареной» мы воплощаем проект на Крестовском острове, который станет частью морского фасада Петербурга. Сделали первую часть Южной дороги, и она стала местом притяжения жителей: сегодня там людно с утра до вечера. Договорились так: часть пустых пятен закрывает город (мы сделали детскую площадку и большую зону отдыха), часть – инвестор («Зенит Арена» делает серф-станцию, которая соединит несколько разрозненных зон в единый маршрут). Когда проект будет завершен, мы фактически продлим маршрут до Яхтенного моста, где он должен плавно перейти в парк 300-летия. По сути, этот маршрут перезапустит целые кварталы зеленых зон со спортивными сооружениями.

– А каким Вы видите морской фасад в целом?

– Если говорить про непрерывный пешеходный маршрут через несколько районов, который стал бы морским фасадом и визитной карточкой города, то стоит проложить его так. Начиная от Тучкового буяна через Петровский проспект по набережной переходим на Южную дорогу, идем до станции метро «Зенит», попадаем на Яхтенный мост и оказываемся в парке 300-летия, который по новой набережной выводит в курортную часть Петербурга. Такая дистанция будет достаточной для любых видов развлечений и спорта. С Петроградской стороны через Приморский в Курортный район – это потрясающе, мы обязаны это сделать.

О ГОРОЖАНАХ И БИЗНЕСЕ

– Учитываете ли мнение жителей при создании общественных пространств и маршрутов?

– Безусловно, по любому проекту – особенно крупному – должно быть несколько стадий обсуждения с горожанами. Никакого отсечения по желательным и нежелательным людям. Обязательное участие экспертного сообщества. А затем нужно проанализировать все озвученное. Мы стараемся привлекать на слушания не только жителей Петроградского, но и других районов: все-таки мы все живем в городской агломерации, надо учитывать мнение всех горожан.

Грамотное планирование городской территории и учет мнения разных групп населения – это и есть современная урбанистика. Обсуждения проходят после выбора локации, на стадии предпроекта, а потом уже и сам проект обсуждаем, внося необходимые корректировки.

– Насколько активно подключаете бизнес?

– В крупных проектах благоустройства всегда нужна помощь социально ответственных компаний. В таком диалоге удается реализовать многое. С «Газпромом» мы сотрудничаем давно и эффективно: у нас есть общий план развития, где мы разделили зоны на части. Часть благоустройства берет на себя компания, часть – мы.

Или еще один пример: на Петровском проспекте сейчас работает сразу семь застройщиков, которые вдоль Невы строят жилые комплексы и коммерческие объекты, но по единой концепции благоустройства. Мы предложили – они согласились. С одной стороны, это безвозмездная помощь городу. С другой, им это тоже интересно, ведь стоимость жилья и инвестиционная привлекательность в благоустроенном районе выше.

О ЗАГРАНИЦЕ

– Урбанистский опыт каких стран Петербургу стоит взять на вооружение?

– Петербург – особый город: он сочетает воду, историческую застройку, «серый пояс» и глобальные проблемы с различным правом собственности на земельные участки. Мне симпатичен опыт решения таких сложных задач Финляндии и Швеции. Например, они внедряют не готовые стилистические решения, а пытаются подстроиться под природные ландшафты.

Мы в районе тоже стараемся идти по этому пути. Недавно у меня на приеме были жители домов около Лопухинского сада. Они предложили не косить хотя бы в части сада траву, чтобы не беспокоить птиц, которые там гнездятся. Сейчас обсуждаем идею с Комитетом по благоустройству.

– Нужно ли привносить в общественные пространства активности, спорт? И, если да, то как?

– Конечно, ведь это не только полезно, но еще и красиво, и заразительно для других горожан. Мне нравится опыт Лондона, где в центральном парке занимаются конным спортом. У нас конным спортом часто занимаются хаотично, дико и, к сожалению, не всегда законно. Следует в будущем восполнить этот пробел. У дворца Белосельских-Белозерских как раз есть конюшни, и я бы продумал конные прогулки хотя бы в близлежащих парках.