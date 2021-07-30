«Добрые сердцем»: кто спасает бездомных животных за пределами Петербурга

Добровольцы из Гатчины выгуливают своих подопечных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда в Петербурге» отправилась в автопробег по заповедникам и заказникам Ленобласти и Карелии. Два автомобиля, два маршрута, одна цель — показать нашим читателям самые живописные места возле Петербурга. И не только. Была у нас еще одна миссия - помочь неравнодушным людям, которые спасают животных.

ПРИОЗЕРСК

В приозерском приюте для бездомных животных почти 100 подопечных. Несмотря на большое количество постояльцев, в приюте чисто и, главное, просторно. Собаки живут в двухместных номерах на улице — мальчик с девочкой, чтобы было веселее. При этом все четвероногие стерилизованы и готовы к переезду в новый дом. По двору гуляют лишь старички и самые спокойные жильцы. Например, семилетняя Женева, которая радуется каждому гостю.

Волонтёр приозерского приюта знает биографию каждой собаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кошки же живут целыми семьями отдельно - в специальных «квартирах». Есть тут и ясли для самых маленьких, а для новичков действует карантинная зона.

Выгуливают хвостатых регулярно — в воскресенье любой желающий может прийти и пройтись с понравившимся питомцем. Животных не только кормят и поят, но и лечат — в ветклиниках. Деньги жертвуют благотворители. Однажды волонтёры нашли породистую гончую собаку с травмой колен. Возили на операции в Петербург, поставили импланты — потратили почти 300 тыс. рублей. Но не бросили. Сейчас питомец ходит, наслаждается жизнью и как остальные собратья мечтает об одном – поскорее найти новую семью и любящего хозяина.

Женева радуется гостям приюта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГАТЧИНА

Другая экспедиция во время своего путешествия заглянула в приют для животных «Чуткое сердце». Волонтёры приюта берут потеряшек на передержку в свои квартиры: кормят и выхаживают за свой счёт. Помогают всем миром — буквально. Главная статья расходов что у приозерских добровольцев, что у гатчинских — корм. Именно поэтому журналисты «Комсомольской правды» приехали не с пустыми руками. Команды привезли еду для хвостатых: корма Tasty от Aller Petfood (https://aller-petfood.com/ru/ ) — производителя кормов для кошек и собак. Это полноценный рацион питания для питомцев всех возрастов, размеров и уровней активности. Оптимальное соотношение цены и качества, да ещё здоровый рацион. Так что животные будут не только сыты, но и рады. А значит, смогут скорее найти новый дом.