Погода на август 2021 в Санкт-Петербурге: Теплое начало и резкое похолодание к концу месяца

Август 2021 в Петербурге будет прохладным и без температурных рекордов Фото: Артем КИЛЬКИН

Аномально жаркий июль в Северной столице закончился ливнями и грозами. Впереди последний летний месяц, который уже будет не таким, как два предыдущих. "Комсомолка" узнала, какой будет погода на август 2021 в Санкт-Петербурге. Уже известно точно, что душного зноя ждать не стоит. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра города на Неве Наталья Мироничева.

- В августе нынешнего года среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-3 градуса выше нормы, месячная сумма осадков - близкой к норме, - отметила специалист.

Обычно в августе в Петербурге среднесуточная температура 16,2 градуса. А месячная сумма осадков - 81 мм.

В этом же году август будет теплым и комфортным. В первой и во второй декадах месяца температура воздуха будет в основном от 18 до 23 градусов, только в отдельные дни повышаться до 24-28 градусов. Вся жара осталась позади. В ночное время температура воздуха будет понижаться до 11-16 градусов.

А вот конец августа будет уже прохладным. В третьей декаде температура воздуха днем составит всего 14-19 градусов тепла, только иногда повышаясь до 20-24 градусов. Ночные температуры при этом не превысят 9-14 градусов тепла.

- Что же касается рекордов, то, кажется, их запас исчерпан в июне и июле, поэтому август мы ожидаем весьма умеренным в проявлениях, - добавила Мироничева.

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