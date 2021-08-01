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Общество1 августа 2021 1:00

Погода на День ВДВ 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге: Ливни с грозами и до 23 градусов

Традиционно десантники шумно и ярко отмечают свой праздник. "Комсомолка" узнала, какой будет погода на День ВДВ 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Погода на День ВДВ в Петербурге будет теплая и дождливая

Погода на День ВДВ в Петербурге будет теплая и дождливая

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 2 августа, десантники отметят свой праздник - сотни бравых мужчин выйдут на улицу в голубых беретах и тельняшках, размахивая шлагами. Традиционно в этот день бывшие и ныне служащие военные купаются в фонтанах. "Комсомолка" узнала, какой будет погода на День ВДВ 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге. Судя по прогнозу, мокрыми будут все и без фонтанов.

- В начали ночи 2 августа пройдет небольшой дождь, а вот уже днем кроме дождей местами пройдут ливни и даже грянут грозы, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер будет умеренный, восточных, юго-восточных направлений, при грозе порывистый. А вот температура воздуха уже далека от жары - ночью всего 14-16 градусов тепла, днем до плюс 21-23 градусов. Поэтому, от купания в фонтанах лучше воздержаться, тем более, что об этом постоянно напоминает "Водоканал".

В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 91-летие со дня своего основания. Однако традиционного гуляния на Дворцовой площади и в парке 300-летия не будет из-за коронавирусных ограничений.

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