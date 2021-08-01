В Петербурге дан старт новым масштабным инфраструктурным проектам.

Петербург и Ленобласть окольцуют новой автомагистралью: несколько развязок появится в приграничных к городу районах. Также в планах застроить современной инфраструктурой бывшую стройплощадку комплекса защитных сооружений у Финского залива, где появится пилотная экспериментальная зона «Горская».

Построить новую кольцевую дорогу в Северной столице предложил на совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла президент России Владимир Путин. Она будет находиться немного дальше ныне существующей. Автомобильные развязки появятся на границах города в Мурино, Кудрово и Новосаратовке, дополнительно власти планируют сделать новую дорогу в Новодевяткино и Всеволожске. Кроме того, в Ленобласти начали реконструировать Колтушское шоссе и продолжается развитие Восточного скоростного диаметра.

О создании новой магистрали в Петербурге говорили уже давно. С расширением города загрузка действующих дорог становилась колоссальной. Это приводило к увеличению количества пробок и аварий. Запуск новой кольцевой дороги позволит разгрузить существующие транспортные потоки, и позволит девелоперам реализовать новые проекты. Транспортные развязки дадут возможность строить новые объекты недвижимости, как жилые, так и промышленные.

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«Очень многие земельные участки не осваиваются из-за сложной логистики», — считает президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский.

Перспективные проекты застроек могут обеспечить город новой инфраструктурой, дать петербуржцам больше пространств для жизни и бизнеса. Один из таких проектов был представлен на ПМЭФ-2021. Город и компания «Мегалайн» подписали соглашение о намерениях провести реновацию территории бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений «Горская». Девелопер запланировал разместить в Приморском районе на территории в 150 гектаров Парк Инноваций с новыми прогулочными маршрутами в естественной природной среде. Вокруг него будет построен Инновационный центр. Морской кластер будет включать кадетское училище, общежитие и другие объекты. Изюминкой территории после реновации станет Музей комплекса защитных сооружений и смотровая вышка. Благоустроенная набережная с ресторанами и сопутствующей инфраструктурой поможет привлечь в новую локацию иностранных и российских туристов, а также самих петербуржцев. Там планируется проведение фестивалей и других массовых мероприятий. Часть территории будет отдана под нужды бизнеса.