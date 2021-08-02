Фуд-корты и аттракционы открылись в Петербурге 2 августа 2021 года

Фудкорты и аттракционы открылись 2 августа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 2 августа 2021 года, в Санкт-Петербурге возобновляют работу фуд-корты и фуд-плейсы, торговые островки в торговых центрах, а также аттракционы на открытом воздухе. Губернатор Северной столицы разрешил этим заведениям вновь открыться, но при условии, что все сотрудники пройдут обязательную вакцинацию от коронавируса.

- До 2 августа 100 процентов работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины, - говорится в распоряжении градоначальника.

А до 1 сентября все сотрудники заведений, кроме тех, кто недавно болели, должны пройти уже весь цикл вакцинации. Выполнение этого условия будет подтверждаться QR-кодом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Кроме того, Смольный ввел обязательную вакцинацию и для ИП, работа которых связана с контактом с людьми. С 1 октября 80 процентов работников фитнес-центров, бассейном, кинотеатров и сферы общепита тоже должны быть привиты от коронавируса.

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