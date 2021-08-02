На петербургский фестиваль сап-сёрфинга приехали участники из 10 стран

Сапсёрфинг становится все популярнее как среди профессионалов, так и среди любителей. Авторы фото: Асхат Бардынов, Андрей Чистяков

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошёл ежегодный международный карнавал сап-сёрферов «Фонтанка-SUP» - крупнейший в Восточной Европе фестиваль любителей этого вида спорта. Участники акции проплыли восемь километров по рекам и каналам в историческом центре Северной Столицы.

Напоминаем, сапсёрфинг или SUP — это вид спорта, напоминающий серфинг с веслом. В последнее время он становится все популярнее как среди профессионалов, так и среди любителей. В этом году на речной карнавал в Петербург приехали сап-сёрферы из 10 стран Европы, Азии и даже Южной Америки. Участники удивили горожан и туристов оригинальными костюмами и творческими инсталляциями на сапах.

Молодые математики, которые учатся и работают в научных центрах «Газпром нефти» в Петербурге, сформировали «Команду прогресса» Авторы фото: Асхат Бардынов, Андрей Чистяков

Авторы фото: Асхат Бардынов, Андрей Чистяков

Любовь к сап-сёрфингу собрала вместе математиков, программистов, биологов и даже участников арктических экспедиций. Впервые участие в «Фонтанка-SUP» приняли представители Мексики и Индии – Антонио Ривера и Анкит Саху. Они учатся на факультете математики и компьютерных наук СПбГУ, который открылся в 2019 году при поддержке компании «Газпром нефть». На фестивале молодые математики присоединились к «Команде прогресса» –сборной студентов и ученых, которые также учатся и работают в магистратурах и научных центрах «Газпром нефти» в разных вузах Петербурга.

«Нас вдохновила идея показать, что профессия ученого вновь популярна у молодежи и идеальна для тех подходит тем, у кого есть дух первооткрывателей и кого вдохновляет всё необычное и креативное», – отметил капитан «Команды прогресса» Михаил Бергарт.

К карнавалу присоединились сотни участников. Авторы фото: Асхат Бардынов, Андрей Чистяков

И хотя границы в связи с пандемией в мире все еще закрыты, организаторам фестиваля есть чем похвастаться. География стран участников увеличилась по сравнению с прошлым годом в два раза. В связи с эпидемической обстановкой на этот раз принять участие в фестивале смогли только те сап-сёрферы, которые прошли вакцинацию или предъявили отрицательный ПЦР-тест. Строгие условия регистрации сделали фестиваль зоной свободной от COVID-19.