Умер Анатолий Рудаков, актер фильмов «В поисках капитана Гранта» и «Шерлок Холмс»

Актер Анатолий Рудаков умер от последствий коронавируса. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта".

Тяжелую утрату понесло кинематографическое сообщество России. В Петербурге умер актер фильмов «В поисках капитана Гранта», «Шерлок Холмс» и многих других известных картин и сериалов. О смерти артиста сообщила бывшая сотрудница киностудии «Ленфильм», где снимался Рудаков, ирина Тарасова.

- Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился, - написала Тарасова в своем Инстаграме. - Заслуженный артист РФ, Анатолий Родионович Рудаков, Толечка, мой студийный товарищ.

Справка «КП»:

Анатолий Рудаков родился в 1950 году в Витебском районе Белоруссии. Позднее переехал в Ленинград, где в 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

С этого же времени Рудаков стал актером «Ленфильма», с которым связано большинство его киноработ. Дебютной, еще до окончания института, стала картина «Я служу на границе», где Рудаков исполнил роль ефрейтора. Потом были фильмы «Сержант милиции» (1974 год) и многие другие. Но роли в основном были эпизодические или второго плана.

С начала 90-х годов занимался строительным бизнесом, позднее вернулся к кино и стал продюсером.

Из наиболее известных работ в качестве артиста: «В поисках капитана Гранта» (Олбинет/Анри), «Окно в Париж», сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Шерлок Холмс» и другие.