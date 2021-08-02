Петербург открыл фуд-корты в торговых центрах

Со 2 августа посещение фуд-кортов вновь стало доступно для посетителей петербургских торговых центров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 августа посещение фуд-кортов вновь стало доступно для посетителей петербургских торговых центров. Правда, карантин сняли с одной оговоркой: на каждого гостя должно приходиться не меньше 4 кв.м фуд-зоны. Контролировать число посетителей должны камеры и датчики, подключенные к системе безопасности. Проверить, как соблюдаются правила, могут воочию и чиновники Смольного. «Комсомолка» тоже провела мини-инспекцию.

Крупный торговый центр на северо-западе Петербурга. Несмотря на начало рабочей недели, людей хоть отбавляй. После покупок многие устремляются вверх по эскалатору, чтобы перекусить фастфудом. У входа на фуд-корт гостей встречает охрана: проверяют температуру и маски. На столике рядом установлен компьютер, показывающий наполненность зоны в режиме реального времени.

У входа на фуд-корт гостей встречает охрана: проверяют температуру и маски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда мы пришли на фуд-корт, из 600 мест свободными оказалась ровно половина. Заведения работают, соблюдая стандарты. Да и как тут нарушишь, когда в любой момент может начаться рейд?

- Мы ежедневно проверяем торговые центры. Нарушений стало гораздо меньше, в основном они связаны на QR-кодами. Сегодня, например, зафиксировали два нарушения в этом ТРК. А раньше - хоть за голову хватайся, - говорят проверяющие.

Контролируют число посетителей камеры и датчики, подключенные к системе безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники кафе во время «вынужденного отпуска» без дела - и без зарплаты - не сидели. Работница популярного заведения рассказала, что ее вместе с коллегами распределили по другим точкам. А вот работники магазинов ТРК встретили открытие фуд-корта сдержанно.

- Мы приносим еду с собой или ходим в магазин: каждый день питаться фастфудом дорого и вредно, - отмечает один из сотрудников магазина.

Кстати, работодателей обязали ко дню снятия карантина обеспечить полную вакцинацию сотрудников хотя бы первым компонентом прививки.