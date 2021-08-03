Партия «Новые люди» сдала в Горизбирком 21 тысячу подписей петербуржцев

Партия «Новые люди» привезла в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 21 тысячу подписей для регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» привезла в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 21 тысячу подписей для регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент. Как рассказали в местном отделении партии, собрать удалось более 25 тысяч, но в избирком были направлены только тщательно проверенные подписные листы, в которых предварительно изучалась каждая запятая.

Лидеры петербургской команды «Новых людей» - предприниматель и общественный деятель Дмитрий Павлов, юрист Ольга Герасина, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и руководитель отделения партии в Петербурге Ксения Горячева. В число кандидатов также вошли основатель благотворительного фонда Екатерина Машкова, врач-реаниматолог с опытом работы в «красной зоне» Дарья Садовская и эколог Павел Брагин.

Дмитрий Павлов отметил, что сбор подписей был очень полезен для партии. Удалось пообщаться с людьми, собрать их пожелания и наказы. При этом кандидаты сами участвовали в этом процессе, помогая своим сборщикам и сторонникам.

В избирком были направлены только тщательно проверенные подписные листы. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Представители партии считают, что на будущих выборах процесс регистрации для внепарламентских партий можно облегчить. Например, использовать портал Госуслуг.

- Далеко не каждое политическое объединение способно вывести на улицы столько сборщиков, как получилось у нас. В результате многие кандидаты и партии даже в бюллетенях не окажутся, а это снижает конкурентность выборов, лишает жителей возможность выбирать из большего спектра политических сил, - рассказал Павлов.

Его коллега по списку «Новых людей» Дмитрий Панов говорит, что в ходе сбора почувствовал поддержку от людей разных возрастов и профессий. Панов баллотируется и по списку, и как одномандатник в Красногвардейском районе — там, где родился и вырос. А потому общение с соседями оказалось продуктивным.

- Жители Красногвардейского района понимают, что накопившиеся за десятилетия проблемы никогда не будут решены, если у власти не окажутся новые люди, - те, кто не скован личными связями и деловыми обязательствами, привычкой к затягиванию решений и, подчас, корыстью, - сообщил Панов.

Еще около 100 тысяч подписей петербуржцев кандидаты от «Новых людей» собрали в разных городских округах. Для участия в выборах каждому из них было необходимо заручиться письменной поддержкой 4-5 тысяч жителей округа. При этом для выборов в Госдуму партии «Новые люди» подписи не требуются, так как в прошлом году она прошла в парламенты четырех регионов.

Эксперты считают, что партия «Новые люди» имеет шансы прочно войти в пятерку наиболее рейтинговых и потеснить привычных парламентских игроков. Политолог Илья Гращенков отметил, что еще в июле рейтинг партии составлял в 5%, и спрогнозировал «Новым людям» успешную избирательную кампанию в 2021 году.

Во время сбора подписей удалось пообщаться с людьми, собрать их пожелания и наказы. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

«Новые люди взяли хороший темп, практически нереальный для партии, созданной всего год назад. На выборах 2020 года партия прошла в законодательные собрания во всех четырех регионах, где была допущена до выборов: в Новосибирской, Рязанской, Костромской и Калужской областях. Феноменальный для молодой партии результат «Новые люди» продемонстрировали на выборах в Томскую городскую думу, где набрали свыше 15%, потеснив ЛДПР и «Справедливую Россию», - написал Гращеков у себя в телеграм-канале.

Выборы в региональные парламенты и Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. О своем участии уже объявили «Единая Россия», партия Роста, «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и многие другие.