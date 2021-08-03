Автопробег «Едем вместе в заповедник» завершен

Большой и комфортабельный салон вместил всю нашу большую команду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершился наш автопробег по заповедникам и живописным местам, без которых невозможно представить Ленинградскую область и Карелию. Весь путь две экспедиции преодолели на автомобилях CHERRY Tiggo 7 PRO и CHERRY Tiggo 8 PRO, предоставленных компанией «ИСТКОМ», официальным дилером бренда Chery в Санкт-Петербурге. Автопробег оказался комфортным и увлекательным, такие яркие путешествия запоминаются надолго.

Автопробег «Едем вместе в заповедник» позволил нам увидеть массу интересных мест. Мы посетили Коккоревский заказник, мемориал «Разорванное кольцо», каньон реки Лавы, заброшенный храм Троицы Живоначальной, церковь Успения Пресвятой Богородицы, а также Тосненский и Саблинский водопады. Высокий клиренс и проходимость CHERRY позволили подъезжать к каждому интересному месту, несмотря на бездорожье и выбоины, которые встречались на нашем пути довольно часто.

Одной из задач экспедиции стало посещение приютов для животных, которым мы привезли корм. К счастью, автомобиль СHERY Tiggo настолько вместительный, что нам удалось захватить несколько мешков по 10-15 кг. В CHERY Tiggo 8 PRO объем багажника составляет 475 литров, но при сложенных сиденьях он увеличивается до 1500 литров.

- Принять участие в автопробеге нас побудили две причины. Во-первых, было интересно посмотреть, как ведут себя машины CHERY Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO на разных дорогах, замерить реальный расход бензина, привлечь внимание разных слоев населения к бренду CHERY и автоцентру «ИСТКОМ», создать повышенную лояльность потенциальных клиентов. Во-вторых, очень хотелось поближе познакомиться с Ленинградской областью, открыть для себя новые места, лишний раз убедиться в необычайной красоте родного края. Результаты экспедиции превзошли наши ожидания. Машины показали себя с наилучшей стороны, успешно преодолев самые трудные дороги, а виды родной природы и исторических памятников доказали, что красота рядом! Очень хотелось бы повторить автопробег в следующем году, - рассказала директор по продажам, маркетингу и развитию ООО «Автоцентр «ИСТКОМ», официальный дилер CHERY, FAW, DFM, Нонна Шалина.

CHERY Tiggo 8 PRO без проблем преодолел бездорожье. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Радует, что для посещения интересных мест даже необязательно покидать Ленинградскую область - иногда достаточно ехать по трассе и смотреть в окно, чтобы найти приключения. К примеру, по пути в Гатчину мы неожиданно наткнулись на ферму с лошадьми и верблюдами, а возле каньона реки Лавы увидели храмы, о которых раньше даже не слышали. Высокий клиренс и проходимость CHERRY Tiggo 8 PRO позволяли доезжать до интересных мест буквально вплотную, преодолевая даже разбитые дороги.

CHERY Tiggo 7 PRO легко справляется с большими расстояниями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карелия удивила нас не только красивой природой и заповедными местами, но и проливным дождем, но это никак не повлиял на комфорт, с которым мы возвращались домой. Автомобили CHERY Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO прекрасно чувствовали себя на скользкой трассе, а современная система климат-контроля позволила не беспокоиться о погоде за окном. Жесткое сцепление с дорогой имеет большое значение при длительных автомобильных путешествиях.

Наш маршрут прекрасно подходит семьям из Санкт-Петербурга, которые любят путешествовать. Недалеко от Петербурга можно найти усадьбу Рождествено, в которой когда-то жил Владимир Набоков. Сейчас там идет реконструкция жилого здания - теперь это дом-музей. Рядом с ним расположен красивейший парк, по которому можно гулять часами. В пешей доступности есть красивейшие пещеры и купель, открытая для всех желающих. В этом месте можно провести весь день.

CHERY Tiggo 7 PRO в лесу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобили CHERY Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO идеальны для такой поездки благодаря просторному и вместительному салону, который отлично подойдет для семейных путешествий. Датчики света реагируют на внешние обстоятельства и автоматически включают фары с наступлением темноты - в затяжной поездке эта функция оказалась весьма полезной.

Дождь не помешал нашему путешествию. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Турбированный двигатель автомобиля адаптирован под бензин Аи-92, что позволяет сэкономить на больших расстояниях. Впрочем, расход топлива в поездках за городом составляет примерно 6,6 литра на 100 километров, что заметно снижает затраты на дорогу. В городской черте расход немного выше - 10,8 литра. Пробки на въезде и выезде из Санкт-Петербурга иногда занимают больше времени, чем передвижение между интересными локациями в области - на это нужно обращать внимание при планировании поездки.

В Ленинградской области много интересных мест, о которых почти никто не знает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

CHERY Tiggo 7 PRO разгоняется до 100 километров в час за 9,8 секунды, так что большие расстояния преодолеваются за весьма сжатые сроки.

Автопробег «Едем вместе в заповедник» прошел без происшествий и неполадок. Теперь мы надеемся, что в следующем году наш автопробег повторится, и тогда мы посетим другие, не менее интересные места. За свершившееся путешествие мы благодарим нашего партнера - ООО «Автоцентр «ИСТКОМ», официального дилера CHERY.

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Приобрести CHERY Tiggo 7 PRO и CHERY Tiggo 8 PRO на лучших условиях можно у официального дилера марки, компании «ИСТКОМ». Автоцентр находится на Бухарестской улице, 6. Широкий модельный ряд и консультации специалистов позволят выбрать наиболее подходящий автомобиль в разных ценовых сегментах.

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