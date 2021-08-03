Контакт-центр для бизнеса «Уралсиб» начал работать в режиме 24/7. Фото: freepik.com.

Контакт-центр для бизнеса банка «Уралсиб» теперь работает в режиме 24/7, обеспечивая круглосуточную информационную поддержку действующих и потенциальных клиентов по ключевым вопросам банковского обслуживания.

При этом поддержка ведется не только по голосовому каналу (телефон «горячей линии»), но и в наиболее популярных у пользователей цифровых каналах. В 2021 году были запущены чаты в официальных аккаунтах банка в WhatsApp, Telegram, Viber, а также в интернет-банке для бизнеса (страница авторизации), мобильном приложении, и на сайте банка.

Также в текущем году была запущена цифровая система управления знаниями (Naumen KMS, разработанная Minerva Soft) для операторов контакт-центра, которая является единым источником актуальной внутренней информации при консультировании клиентов. Сервис позволяет операторам быть в курсе всех изменений в базе данных в режиме реального времени, что помогает значительно сократить срок поиска и предоставления информации клиентам. Чаще всего клиенты обращаются в контакт-центр по таким темам, как доступ к интернет-банку и мобильному банку и их функционал, вопросы по своему расчетному счету, параметры продуктов, обращения потенциальных клиентов по поводу условий обслуживания и т.п.

Банк «Уралсиб» активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-700-77-16, в чатах на сайте и мессенджерах.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 июля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 255 точек продаж, 1 469 банкоматов, 469 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.