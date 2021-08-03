Крупнейшую партию поддельных аксессуаров Apple на 150 миллионов рублей изъяли в Петербурге

Чехлы для "Айфонов" и прочие аксессуары нашли на Апраксином рынке. Фото: СЗТУ
Самую крупную в истории Петербурга, а может и России, партию поддельных товаров с торговой маркой Apple нашли на рынке, работающем в Апраксином дворе, в самом центре Северной столицы. Пришедшие на «Апрашку» таможенники из службы контроля (после выпуска товаров) и инспекторы Роспотребнадзора нашли горы «яблочных» чехлов, часов, зарядок и прочего. Представитель компании Apple, также отправился в рейд в качестве эксперта.
- Были обнаружены часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe. Документы, подтверждающие подлинность аксессуаров у продавцов отсутствовали, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Естественно, что за разрешением на использование товарного знака никто из торговцев «Апрашки» в Apple не обращался. Всего в руки инспекторов попало 53 863 единицы контрафактного товара, по оценке представителя Apple, ущерб оценивается примерно в 150 миллионов рублей.
- По словам представителей бренда, это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского Apple, - отмечают таможенники.
Все поддельные аксессуары были изъяты, в отношении торговцев возбуждены административные дела о незаконном использовании торгового знака. Кроме конфискации коммерсантам грозит штраф до двукратной стоимости товара.
Как поддельный товар смог попасть в Россию, не уточняется.
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