«Кровавый аул» на севере Петербурга: В Большой Каменке продолжают незаконно разводить жертвенных баранов

В Большой Каменке существует ферма, снабжающая чуть ли не весь мусульманский Петербург праздничным мясом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большая Каменка так бы и оставалась частным сектором на окраине Санкт-Петербурга, если бы не инцидент в конце июля: после Курбан-байрама весь район завалили шкурами, головами и внутренностями жертвенных животных.

БАРАНЫ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Уже 30 лет в Большой Каменке существует ферма, снабжающая чуть ли не весь мусульманский Петербург праздничным мясом. Ничего плохого в этом нет: традиции есть традиции. Да и до поры до времени местное население мирно сосуществовало с уроженцами Кавказа. Однако в этом году овцеводы нарушили все допустимые нормы, разбросав отходы производства по улицам. Когда после жалоб на ферму приехали чиновники, выяснилось, что загоны для скота на земле незаконны.

Овцы и бараны пасутся прямо у трассы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Земля, на которой находится дом и держат баранов, находится в собственности города, а значит, ничего кроме жилого здания там быть не может. Загоны признали элементами самовольного благоустройства и снесли. А конфискация баранов и другие санкции - это уже не наши полномочия, - объяснили в Комитете по контролю за имуществом.

Но хозяйство быстро восстановили на скорую руку - и все вернулось на круги своя. Чему местные жители оказались не рады. «Комсомолка» отправилась на место и выяснила, почему ферма продолжает существовать, как ни в чем ни бывало.

СЧИТАЕМ ОВЕЦ

Большая Каменка в составе Приморского района Петербурга - один из немногих сохранившихся в пределах кольцевой островков сельской жизни, который пока не сдался под натиском наступающих новостроек. От современных многоэтажных кварталов Каменку отделяют капустные поля. Гудят трактора. Чуть поодаль заготавливают сено. Работа кипит, несмотря на проливной дождь.

Деревня встречает нас заброшенной водонапорной башней, непроглядными зарослями борщевика, покосившимися избами и убогонькой остановкой общественного транспорта (судя по расписанию, с большой землей деревню связывает единственный редкий автобус).

За скотом присматривают пастухи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этнический состав проживающих оставил отпечаток в местном колорите. Каждый второй житель - выходец с Кавказа. Поэтому Большая Каменка, скорее, напоминает аул или южное селение, чем территорию Северной столицы.

- Где у вас баранов разводят? - спрашиваем местную жительницу, не выходя из машины.

Выращивают тут и коз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина уверенно показывает на противоположный конец деревни, отметив, что ферма возобновила работу сразу после того, как селение покинули чиновники. По словам местных, до недавних пор торговля мясом велась круглогодично. На каждом столбе висели объявления о продаже баранины. Но после недавнего случая вывески убрали.

Единственная улица деревни простирается примерно на километр. За последними домами начинается еще одно поле, которое упирается в ЗСД. В траве пасется небольшое стадо коз и овец. Первых значительно больше. Останавливаемся, фотографируем. Навстречу ковыляет пастух с посохом в дождевике. Мужчина кавказской внешности представился Русланом.

Земля, на которой находится дом и держат баранов, находится в собственности города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это не мы кишки раскидали, - начал он сбивчиво. - Другой хозяин виноват, он не захотел платить за вывоз, пожадничал. Поэтому приехали, снесли. А у нас все законно. Ничего не нарушаем. В нашем стаде коз больше. А вообще я тут недавно. Меня сюда из Москвы на работу отправили: там у нас скотобойня. Мы только к празднику продаем, а в другое время скот не забиваем.

ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИЛА

На другом конце поля пасется еще одно стадо. Съезжаем на грунтовку. Через метров 700 дорога упирается в тупик, на котором припаркован старенький «жигуленок». Облокотившись на капот, за стадом наблюдает еще один пастух, который, в отличие от Руслана, практически не говорит по-русски (или делает вид, что ничего не понимает). Здесь поголовье оказалось более многочисленным. Прямо у трассы на обильно унавоженном поле, зарастающем поганками, пасется с полсотни овец и баранов. Овчар на ломаном русском торопливо заверяет: к недавнему инциденту он непричастен.

По словам местных, до недавних пор торговля мясом велась круглогодично. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы узнать, сколько в деревне скотоводов и кто из них устроил кровавую свалку, мы зашли в местный магазинчик, единственный на всю округу. Наверняка сотрудники знают все, что происходит в деревне. Через несколько минут размеренной походкой из подсобки выходит колоритная продавщица в бордовом фартуке.

- Недавно кошмар был самый настоящий! Выбросили внутренности, кости, головы, шкуры на радость местным дворнягам. Собаки растащили все останки по деревне. Головы валялись везде, потом их убрали. Кто все это устроил? Сходите в дом №32: на самом деле это только они баранов разводят. Это 30 лет уже продолжается, - пожаловалась продавщица.

Далеко идти не пришлось. Тот самый дом, на который указала женщина, располагался метрах в 100 от магазина. Подойдя к калитке, мы окликнули хозяев. Дверь открыл смуглый мужчина. Из глубин двора тут же послышалось овечье блеяние. Узнав о цели нашего визита, хозяин тут же попрощался и заперся в доме. Через некоторое время на улицу вышел еще один мужчина, который после наших вопросов сказал, что не понимает по-русски.

Запретить вести хозяйства приезжим никто не в силах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зато соседка овцеводов Александра Морозова оказалась куда более разговорчивой.

- После сноса они тут же соорудили новый загон из шифера или какого-то другого кровельного покрытия, не суть важно. До сих пор все это стоит за домом. С улицы не видно. Уже 17 лет живу рядом. Конечно, тяжело от такого соседства: бараны, запах, шкуры. Собаки тащат головы и внутренности животных с полей. Пик всего этого приходится на мусульманские праздники, особенно на Курбан-байрам. Но мы не ссоримся с соседями, несмотря на все неудобства, которые они доставляют, - посетовала Александра.

Женщина добавила, что в деревне до недавних пор баранов держали и в других хозяйствах, также принадлежащих выходцам с юга России и мусульманских стран. Но после того как история получила огласку, скотины в Большой Каменке стало гораздо меньше.

На сегодня никакой управы на баранью ферму нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня никакой управы на баранью ферму нет. Максимум, что могут сделать власти, - снести незаконные загоны, однако запретить вести хозяйства приезжим никто не в силах. Так что жителям ближайших домов остается надеяться на переезд овцеводов вместе со всем поголовьем. По деревне уже ходят слухи, что скот хотят перегнать на Парнас.